Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού έκανε μια ακόμη… καταχώρηση στην τεράστια τροπαιοθήκη του συλλόγου, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας μετά τη νίκη της με 15-13 επί της Βουλιαγμένης, στον τελικό του Final-4 που διεξήχθη στη Λάρισα.

Αυτό είναι το 7ο Κύπελλο Ελλάδας για το γυναικείο πόλο του Ολυμπιακού και 32ος τίτλος για το τμήμα. Συνολικά δε για τον σύλλογο, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν το τρόπαιο Νο 342 στα ομαδικά σπορ!

Ο τελικός ήταν δραματικός, με τις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες να παίζουν πόλο υψηλού επιπέδου. Το σκορ είχε πολλές διακυμάνσεις, με τους δύο διεκδικητές του τροπαίου να είναι ως το φινάλε πολύ κοντά. Το πρώτο οκτάλεπτο είχε απόλυτη ισορροπία, στο 4-4, όπως αντίστοιχα συνέβη και στο δεύτερο, με το 3-3. Στο διάστημα αυτό ο Ολυμπιακός είχε και αρκετά δοκάρια και χαμένα πέναλτι, με τη Βουλιαγμένη να μένει κοντά αφού ήταν σε καλή μέρα επιθετικά.

Ντέρμπι ήταν και το τρίτο οκτάλεπτο με τον ΝΟΒ να μπαίνει μπροστά στο 8-7, τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει 8-8 και να περνάει μπροστά με 8-9 και την εξέλιξη να συνεχίζεται κάπως έτσι ως το τέλος: 10-9, 10-10 και 10-11 για τις «ερυθρόλευκες» με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Στο τέταρτο και κρίσιμο οκτάλεπτο ωστόσο, ο Ολυμπιακός έβγαλε όλη την ποιότητά του στην πισίνα και έδειξε την καρδιά του πρωταθλητή. Οι «ερυθρόλευκες» πήραν προβάδισμα τριών τερμάτων στο 10-13, η Βουλιαγμένη μείωσε ξανά στο 12-13, όμως η διαφορά των δύο γκολ δεν καλύφθηκε. Μετά το 12-14 και το 13-14, στις τελευταίες φάσεις ο Ολυμπιακός ήταν πιο ψύχραιμος και το τελικό 13-15 έστειλε και αυτό το τρόπαιο στον Πειραιά.

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 13-15

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη τον τυπικά γηπεδούχο Βουλιαγμένη): 4-4, 3-3, 3-4, 3-4

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 3, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού, Κρασσά, Γιάουστρα 3, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 5, Αγγελίδη 1, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 3, Αντριους, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 342 τίτλους

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 342 τίτλους (εγχώριους και διεθνείς) στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, σε επίπεδο Ανδρών-Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων -βάσει τίτλων- πολυαθλητικών συλλόγων στην Ευρώπη.

Η λίστα των 342 τίτλων του Ολυμπιακού: