Ο Παναγιώτης Δουδωνής, μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο βουλευτής του ΠαΣοΚ ανέφερε ότι το διαβιβαστικό της Εισαγγελίας τονίζει ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο.

«Άρα ότι έχει ιεραρχική δομή, όλα τα χαρακτηριστικά. Έχουμε μια σειρά από αδικήματα, με την απιστία να είναι το κύριο. Αυτό που διαφοροποιεί κάποιες κακουργηματικές από κάποιες πλημμεληματικές περιπτώσεις είναι το ποσό, τα 120.000 ευρώ χιλιάδες ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να τους αποπέμψει και να παραιτηθεί. Είναι βάρος για τη χώρα. Είναι πρόβλημα για τη χώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία 156, εκ των οποίων οι 20 είναι ελεγχόμενοι υπόδικοι. Με είκοσι υποδίκους στους 156 η δεδηλωμένη πλειοψηφία, με βάση την οποία στηρίζεται η κυβέρνηση, είναι δεδηλωμένη υπόδικων και ο ένας εκβιάζει τον άλλον και όλους μαζί τους εκβιάζει ο κύριος Ντίλιαν, με πρώτο τον κύριο Μητσοτάκη».

«Μπορεί αυτή η Κυβέρνηση να μας οδηγήσει σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία;»

Απαντώντας στο ερώτημα εάν υπάρχουν τα περιθώρια σε αυτή τη χρονική στιγμή να μείνει η χώρα ακυβέρνητη, είπε: «Έχουμε έναν πόλεμο Ιράν, Ισραήλ ,Ηνωμένων Πολιτειών. Και ένας απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ παρακολουθούσε με ένα συμβόλαιο με κάποιον, το ελληνικό δημόσιο υπονοεί αυτός, παρακολουθούσε σχεδόν όλη την κυβέρνηση, τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Άμυνας. Και αυτοί δεν έχουν καταγγείλει το γεγονός αυτό.

Άρα ένας απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ, του εμπλεκομένου στον πόλεμο, παρακολουθούσε μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, τους υπουργούς και αυτοί δεν το καταγγέλλουν. Και αυτο είναι καλό εχέγγυο για να είμαστε σε μια δύσκολη τέτοια συγκυρία και ένας πρωθυπουργός, ο οποίος ακούει τον κ. Ντίλιαν να τον λέει Νίξον και αναβάλλει δύο εβδομάδες τη συζήτηση για να κερδίσει χρόνο. Να τον κερδίσει από εμάς ή να τον κερδίσει από τον κύριο Ντίλιαν; Εδώ είναι το ερώτημα. Μάλλον το δεύτερο. Ο κύριος Ντίλιαν βγαίνει και λέει ο Νίξον έπεσε από αυτό. Λέει ότι εγώ πούλαγα μόνο σε κυβερνήσεις. Ταυτοχρόνως έχουμε αυτή την κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι τώρα μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να μας πάει σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία;».

Ενώ για το εάν το ΠαΣοΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει απάντησε: «Την τελευταία φορά που ακούστηκε στη Βουλή το επιχείρημα προσέξτε όταν υποβάλλετε αιτήματα γιατί ενίοτε γίνονται αποδεκτά, ήταν από τον κύριο Κώστα Καραμανλή λίγο πριν τις εκλογές του 2009, 2008. Τότε ήταν δέκα μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Τελικά στις εκλογές ήταν έντεκα μονάδες μπροστά το ΠαΣοΚ. Τώρα το ξαναείπε ο κύριος Χατζηδάκης. Του εύχομαι τα ίδια».