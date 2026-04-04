Οι στρατηγικές των στρατιωτικών επιθέσεων έχουν αλλάξει άρδην, καθώς προτεραιοποιούνται ως στόχοι υποδομές που συνδέονται με την ψηφιακή κυριαρχία ενός κράτους.

Στο παρελθόν, τα data centers αποτελούσαν συχνά στόχους ψηφιακής κατασκοπείας ή κυβερνοεπιθέσεων, όπως συνέβη το 2024 όταν Ουκρανοί χάκερ κατέστρεψαν δεδομένα αποθηκευμένα σε ένα ρωσικό κέντρο δεδομένων που συνδεόταν με τον στρατό.

Την 1 Μαρτίου 2026, σημειώθηκε ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία του σύγχρονου πολέμου, όταν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τύπου Shahed 136 έπληξαν δύο κέντρα δεδομένων (data centers) της Amazon Web Services (AWS) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), καθώς και μία τρίτη εμπορική εγκατάσταση δεδομένων στο Μπαχρέιν.

Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση όπου ένα κράτος στοχοποιεί σκόπιμα κέντρα δεδομένων. Αυτό το γεγονός μαρτυρά την αναδυόμενη σημασία των data centers για την εθνική ασφάλεια μιας χώρας.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανέλαβε ρητά την ευθύνη για τις επιθέσεις, επικαλούμενο τον ρόλο που διαδραματίζουν τα συγκεκριμένα κέντρα δεδομένων στην υποστήριξη των στρατιωτικών δικτύων και των δικτύων πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα δομικές ζημιές του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Η διακοπή των υπηρεσιών είχε άμεσο αντίκτυπο στις ψηφιακές υπηρεσίες τοπικά και υπερτοπικά.

Η σημασία των data centers στον Περσικό Κόλπο

Η περιοχή του Περσικού Κόλπου αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές κέντρων δεδομένων παγκοσμίως. Η ραγδαία ψηφιοποίηση των κυβερνήσεων, η υιοθέτηση τεχνολογιών 5G και η επιθετική στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε μία επενδυτική έκρηξη χωρίς προηγούμενο.

Σύμφωνα με αναφορές ερευνών, η αγορά κέντρων δεδομένων στη Μέση Ανατολή αποτιμήθηκε σε περίπου 2,61 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024 και αναμένεται να φτάσει τα 7,70 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, παρουσιάζοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 19,76%. Από το 2025 έως το 2030, οι επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να αγγίξουν τα 33,79 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ αποτελούν τις πιο προηγμένες χώρες στην ανάπτυξη data centers στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Σαουδική Αραβία διαθέτει περίπου 36 κέντρα δεδομένων και τα ΗΑΕ περίπου 38. Επιπλέον, 111 νέες εγκαταστάσεις βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο του σχεδιασμού και ανάπτυξης, με προοπτική να τεθούν σε λειτουργία εντός των επόμενων 3 έως 5 ετών.

Η ισχύς των κέντρων δεδομένων στην περιοχή ανερχόταν σε 648 MW το 2024, ενώ οι νέες υπό κατασκευή εγκαταστάσεις αναμένεται να αυξήσουν την ισχύ κατά περισσότερο από 50%, πλησιάζοντας το 1 GW. Η περιφερειακή χωρητικότητα προβλέπεται να τριπλασιαστεί, φτάνοντας τα 3,3 GW μέσα κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και η υβριδική στρατηγική

Η στοχοποίηση των data centers δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής «πολυεπίπεδων χτυπημάτων» που ακολουθεί το Ιράν.

Η στρατηγική αυτή συνδυάζει τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων, drones και εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό την άσκηση πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων μέσω της πρόκλησης σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής αναταραχής.

Έχουν εκτοξευθεί περισσότερα από 4.000 ιρανικά βλήματα εναντίον των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Επιπλέον, χάκερ υποστηριζόμενοι από το Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για σημαντική κυβερνοεπίθεση εναντίον της αμερικανικής εταιρείας ιατρικών συσκευών Stryker.

Ταυτόχρονα, έγιναν προσπάθειες κυβερνοεπίθεσης σε κάμερες ασφαλείας σε χώρες της Μέσης Ανατολής με σκοπό την βελτίωση της στόχευσης των ιρανικών πυραύλων.

Παράλληλα με τα πλήγματα στα data centers, καταγράφηκαν απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Ισραήλ, σε σχολείο στη Σαουδική Αραβία, σε αεροδρόμιο στο Κουβέιτ, καθώς και σε ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών.

Αυτή η προσέγγιση θυμίζει έντονα το ρωσικό στρατιωτικό δόγμα των «στρατηγικών επιχειρήσεων για την καταστροφή κρίσιμων στόχων» (SODCIT), το οποίο αποσκοπεί στην παράλυση των υποδομών ζωτικής σημασίας προκειμένου να εξαναγκάσει την πολιτική ηγεσία σε υποχώρηση.

Η μεταφορά αυτής της στρατηγικής στον τομέα των data centers αποδεικνύει ότι οι ψηφιακές υποδομές θεωρούνται πλέον εξίσου κρίσιμες με τα διυλιστήρια πετρελαίου ή τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Γιατί στοχοποιούνται τα data centers

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη αποφάσεων των στρατιωτικών αλλά και την μεγαλύτερη ακρίβεια ως προς τους στόχους που θέλουν να πλήξουν.

Η χρήση της πλατφόρμας Maven, η οποία τροφοδοτείται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που φιλοξενούνται σε εμπορικά clouds, επέτρεψε στις αμερικανικές δυνάμεις να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων και να εντοπίζουν εκατοντάδες στόχους σε ελάχιστο χρόνο.

Αυτή η διασύνδεση μεταξύ εμπορικών παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud) και στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι ακριβώς ο λόγος που το Ιράν θεώρησε τα data centers της AWS πως «νομιμοποιούνται» ως στρατιωτικούς στόχους. Οι ιρανικές κρατικές αρχές δήλωσαν ότι οι επιθέσεις έγιναν για να πληγεί η ικανότητα του εχθρού να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις πληροφοριών.

Μάλιστα, τα ιρανικά μέσα δημοσίευσαν μια λίστα με 18 αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας που θεωρούνται «εχθρικές υποδομές τεχνολογίας» και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μελλοντικούς στόχους.

Πολλές από αυτές τις εταιρείες διαθέτουν γραφεία, data centers ή εμπορικές δραστηριότητες σε κράτη του Κόλπου, όπως τα ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Το κόστος του υβριδικού πολέμου

Αν και τα συγκεκριμένα κόστη διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, μελέτες του Ponemon Institute καταδεικνύουν ότι το μέσο κόστος του χρόνου που βρίσκονται εκτός λειτουργίας μπορεί να κυμαίνεται από $7.908 έως $9.000 ανά λεπτό. Μάλιστα, για μεγάλους οργανισμούς, το κόστος αυτό μπορεί να φτάσει τις $540.000 ανά ώρα.

Η οικονομική ζημία συνδέεται κυρίως από τη διακοπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την απώλεια εσόδων και κυρίως την κλονισμένη εμπιστοσύνη των πελατών.

Η καταστροφή πολλών data centers ανέδειξε την αστοχία της στρατηγικής συγκέντρωσης πολλών κέντρων δεδομένων στον ίδιο τόπο, το λεγόμενο data localization. Πολλές κυβερνήσεις του Κόλπου απαιτούν τα δεδομένα τους να διατηρούνται από τις εταιρείες εντός των φυσικών τους συνόρων. Ωστόσο, σε περίπτωση μιας τέτοιας καταστροφής είναι αδύνατη η ανάκτηση των δεδομένων, καθώς δεν διατηρούνται αντίγραφα σε απόσταση ασφαλείας.

Ο στόχος της ψηφιακής κυριαρχίας στον Κόλπο

Παρά τους κινδύνους που ανέδειξαν οι επιθέσεις, οι φιλοδοξίες των χωρών του Κόλπου για την κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν εξαιρετικά υψηλές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας είναι το έργο Stargate UAE στο Άμπου Ντάμπι. Πρόκειται για μια γιγαντιαία επένδυση ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αποτελεί συνεργασία μεταξύ της εταιρείας G42 των ΗΑΕ και αμερικανικών κολοσσών όπως η OpenAI, η NVIDIA και η Oracle.

Το μέγεθος, ωστόσο, έργων όπως το Stargate, τα καθιστά εξαιρετικά ευάλωτα σε επιθέσεις, καθώς είναι σχετικά εύθραυστα και στερούνται εξειδικευμένης αεράμυνας.

Το μέλλον των ψηφιακών επενδύσεων στον Κόλπο θα εξαρτηθεί άμεσα από την ικανότητα των κρατών και των εταιρειών τεχνολογίας να θωρακίσουν τις φυσικές τους εγκαταστάσεις. Η ασφάλεια μόνο στον κυβερνοχώρο, πλέον, δεν είναι αρκετή.