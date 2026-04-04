Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα δίνοντας στους ιδιοκτήτες περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου 2026 να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό και να δηλώσουν την ενέργεια.

Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα. Φέτος, η υποχρέωση επεκτείνεται και σε μισθωτές, χρήστες και επικαρπωτές των οικοπέδων, καθιστώντας το πλαίσιο σαφώς πιο αυστηρό και απαιτητικό.

Οι ρυθμίσεις για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, όσοι υπόκεινται σε καθαρισμό πρέπει να διατηρούν τα οικόπεδα καθαρά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Παράλληλα, προβλέπονται σαφείς προθεσμίες, αναλογικά πρόστιμα και ενισχύεται ο ρόλος των δήμων στους ελέγχους, καθώς τα ακαθάριστα οικόπεδα θεωρούνται πλέον σημαντικός παράγοντας κινδύνου.

Στο προσεχές διάστημα, αναμένεται και η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα καθορίσει με λεπτομέρεια τους όρους εφαρμογής του νέου πλαισίου από την Πυροσβεστική και τους δήμους.

Η προθεσμία για τις εργασίες φτάνει έως τις 15 Ιουνίου, ενώ η υποχρέωση συντήρησης των χώρων παραμένει ενεργή έως τις 31 Οκτωβρίου.

Οι υπόχρεοι

Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες. Στους υπόχρεους περιλαμβάνονται οι νομείς, οι επικαρπωτές, οι μισθωτές και οι υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Το μέτρο αφορά χώρους που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αλλά και σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100 μέτρων από αυτά τα όρια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με ενημέρωση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Επίσης αφορά και εκτός σχεδίου γεωτεμάχια με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα «παραθυράκι» στα ακαθάριστα οικόπεδα. Πιο συγκεκριμένα, δεν προβλέπεται υποχρεωτικός καθαρισμός, όταν πρόκειται για:

Διαμορφωμένους, συντηρημένους κήπους ή

Φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α.

Πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται :

α) πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,

β) πρόστιμο εκατό (100) ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αποστέλλονται με επιμέλειά τους στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ.

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο:

α) πρόστιμο ύψους 1,00 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ κα και μέγιστο ποσό τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και

β) η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό του χώρου.

ΠΗΓΗ: ot.gr