Ακόμα ένας ισχυρός σεισμός με επίκεντρο τη Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο το μέγεθος της δόνησης ήταν 4 Ρίχτερ.

Το εστιακό της βάθος εντοπίζεται σε 12,3 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό της είναι στα 10χλμ Ανατολικά Νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας. Υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή είχαμε έναν ακόμα δυνατό σεισμό μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ τις τελευταίες ημέρες σημειώνονται δεκάδες μικρότεροι σεισμοί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς όλα δείχνουν ότι αυτές οι σεισμικές δονήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των μετασεισμών της ισχυρής δόνησης των 5,3 Ρίχτερ που είχε καταγραφεί στις 8 Μαρτίου.