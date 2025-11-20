Για «αντιθεσμικές μεθοδεύσεις» με αφορμή την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «φραπέ» να καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο το ΠαΣοΚ με ανακοίνωσή του.

Στην εν λόγω ανακοίνωση, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτρεψε προηγουμένως τη δικαιοσύνη από το να ερευνήσει δύο υπουργούς και ότι η σημερινή άρνηση του συγκεκριμένου προσώπου να προσέλθει στην Επιτροπή γίνεται «για να μείνουν κλειστά τα στόματα».

Το κόμμα αναφέρει επίσης: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει τα ρέστα της επιτρέποντας στον εισηγητή της να τραμπουκίζει έντιμους ανθρώπους στην Εξεταστική Επιτροπή και κρατώντας στο απυρόβλητο τους πρωταγωνιστές της “γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως χθες διατυμπάνιζαν οτι δεν εχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ενα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το ΠαΣοΚ καταλήγει ότι «Ο θεσμικός τους κατήφορος δεν εχει τέλος. Ο Πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος»