Το Σάββατο, βροχές αναμένονται από το πρωί και για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα σημειώνονται στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, στα νότια τμήματα των Κυκλάδων και τη δυτική Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετά ανοίγματα με ήλιο, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά περιμένουμε βροχές, ενώ πρόσκαιρες καταιγίδες θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 17 – 19 βαθμούς και έως 20 τοπικά στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 – 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6.

Στην Αττική, προβλέπονται νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 11 – 19 βαθμούς, βορειοδυτικοί οι άνεμοι 2 – 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει συννεφιά και μέχρι το απόγευμα θα βρέχει κατά διαστήματα, με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 10 – 19 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 3 – 5 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή των Βαΐων, βροχές προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ωστόσο στην υπόλοιπη χώρα, για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία, θα φτάσει το μεσημέρι έως 19 – 21 βαθμούς. Βόρειοι οι άνεμοι στα πελάγη 4 – 6 μποφόρ.

Τη Μεγάλη Δευτέρα θα βρέχει στην Κρήτη από το πρωί, και στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι. Αναμένεται μία ηλιόλουστη μέρα στις υπόλοιπες περιοχές, με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες έως 19 – 20 βαθμούς και τοπικά 22 στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Βόρειοι οι άνεμοι 3 – 4, στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Τη Μεγάλη Τρίτη, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά, μέχρι περίπου τη Μεγάλη Πέμπτη οι τιμές στα 850 hPa ανεβαίνουν και κορυφώνονται κοντά στους 9–10°C. Οι θερμοκρασίες συνεπώς θα βρίσκονται στην επιφάνεια της τάξεως των 22-23°C. Αμέσως μετά, από 10 προς 12 Απριλίου, η μαύρη γραμμή του ensemble mean κατεβαίνει, περίπου προς τους 3–4°C, ενώ αρκετά μέλη πέφτουν ακόμη χαμηλότερα. Άρα πράγματι, το κυρίαρχο σήμα είναι ψυχρότερη εξέλιξη μετά τη Μ. Πέμπτη.

Όσον αφορά τη Μεγάλη Πέμπτη, το μετεώγραμμα για την Αθήνα δείχνει ότι αυξάνονται οι πιθανότητες για πτώση της θερμοκρασίας, ενώ δείχνει βροχές στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας και την Κυριακή του Πάσχα, που υπάρχει προς το παρόν μόνο μέτρια και όχι ισχυρή ένδειξη.

Για το διάστημα Μ. Παρασκευή έως και Μ. Σάββατο, η πλειονότητα των μελών συγκλίνει σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις 8–9 Απριλίου. Δεν πρόκειται όμως για ακραίο ψύχος, αλλά για σημαντική πτώση σε σχέση με την πρόσκαιρη ζέστη που προηγείται.

Για τον άστατο καιρό το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, το γράφημα δίνει μόνο ασθενές έως μέτριο σήμα. Στο κάτω μέρος, τα σήματα υετού υπάρχουν σε κάποια μέλη αλλά δεν είναι γενικευμένα. Άρα το Μ. Σάββατο η πιθανότητα αστάθειας ή τοπικών φαινομένων βρίσκεται περίπου στο 30–40%, ενώ την Κυριακή του Πάσχα περίπου στο 25–35%, με μάλλον πιο αβέβαιο σήμα.