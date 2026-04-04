Ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα του ανάρτηση έστειλε νέο τελεσίγραφο στο Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει 48 ώρες για κλείσει συμφωνία ή να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει: «Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να κλείσει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ; Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν όλη η Κόλαση πέσει πάνω τους. Δόξα στον Θεό!».



Νέο όπλο χρησιμοποίησε η Τεχεράνη

Την ίδια ώρα το Ιράν δε φαίνεται πρόθυμο ούτε να συνθηκολογήσει, ούτε να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό αποτυπώνεται και στις δηλώσεις που γίνονται μετά την κατάρριψη του F15.

Μάλιστα, το Ιράν χρησιμοποίησε χθες ένα νέο αντιαεροπορικό σύστημα όπως ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική κοινή στρατιωτική διοίκηση. Ένας εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης δήλωσε ότι η χώρα του «θα αποκτήσει σίγουρα πλήρη έλεγχο» στον εναέριο χώρο της, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.