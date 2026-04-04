Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Κόρινθο από το τραγικό περιστατικό που συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (04/04) όταν μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, όταν καταπλακώθηκε από μπαλκόνι που κατέρρευσε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη επί της οδού Πηγάσου, τη στιγμή που μία οικογένεια Γερμανών περνούσε από το σημείο. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε και κατέρρευσε, καταπλακώνοντας τη γυναίκα, ηλικίας περίπου 45 ετών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τα οποία έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας, ενώ ο σύζυγος της ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Άμεσα πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, με τα πρώτα στοιχεία να στρέφουν την προσοχή στην κατάσταση του κτιρίου και την ενδεχόμενη φθορά των κατασκευαστικών στοιχείων.