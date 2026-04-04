Τα βίντεο από τη δράση της εγκληματικής ομάδας που έχει εξασφαλίσει το ΒΗΜΑ καταγράφουν τα μέλη της και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο «ρήμαζαν» καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε όλη την Αττική.

Αφού εντόπιζαν τον «στόχο», χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό για να απενεργοποιούν τα αντικλεπτικά συστήματα, στη συνέχεια τοποθετούσαν τα προϊόντα σε σακούλες άλλης επωνυμίας και αποχωρούσαν ψύχραιμα, χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Τα μέλη της εμφανίζονταν ως απλοί πελάτες, εκμεταλλευόμενοι κυρίως τις ώρες αιχμής, όταν η κίνηση στα καταστήματα ήταν αυξημένη και η προσοχή των υπαλλήλων περιορισμένη.

Η ταχύτητά τους ήταν εντυπωσιακή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατάφερναν να πραγματοποιούν δύο κλοπές σε διαφορετικά καταστήματα, μέσα σε μία ώρα. Η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο στην Αττική, με τη συνολική λεία τους να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Η σύλληψή τους έγινε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, σε Μεταμόρφωση και Πειραιά όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν και τα 3 μέλη της ομάδας έναν 48χρονο, έναν 46χρονο και μία 32χρονη συνεργό τους.

Στην κατοχή τους βρέθηκε εξοπλισμός που επιβεβαίωνε τη δράση τους, μεταξύ των οποίων εργαλεία απενεργοποίησης αντικλεπτικών μηχανισμών και πρόσφατα αφαιρεθέντα αντικείμενα.

