Τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο της 43χρονης Γερμανίδας στην Κόρινθο αναζητά η αστυνομία. Οι Αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη του εργολάβου, ενώ αναζητούνται ένας εργάτης, ο μηχανικός και η ιδιοκτήτρια του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κτίριο είχε εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, χωρίς ωστόσο να έχουν τοποθετηθεί πλέγματα ή κορδέλες.

Πώς συνέβη η τραγωδία στην Κόρινθο

Το δυστύχημα συνέβη επί της οδού Πηγάσου, τη στιγμή που μία οικογένεια Γερμανών περνούσε από το σημείο. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε και κατέρρευσε, καταπλακώνοντας τη γυναίκα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τα οποία έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας, ενώ ο σύζυγος της ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Άμεσα πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

