Απόψε στις 19:45, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα παρουσιάζει τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Πώς κρίνει η κοινή γνώμη το έργο της Κυβέρνησης μέχρι σήμερα;

Ποια είναι η άποψη των πολιτών για την αξιωματική αντιπολίτευση;

Πόσο ανοιχτοί είναι οι πολίτες στην ιδέα ίδρυσης νέων κομμάτων από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά; Θα τα επέλεγαν;

Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά των κομμάτων της Βουλής στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου;

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε σύγκριση με τις σχέσεις ΗΠΑ -Τουρκίας; Είναι ισχυρότερες ή ασθενέστερες;

Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.