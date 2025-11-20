Καμία απειλή για το ΠαΣοΚ δεν συνιστά ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία το πρωί της Πέμπτης σε τηλεοπτική της συνέντευξη, υπογράμμισε ότι «μιλάμε για έναν πολιτικό που ηττήθηκε 5 φορές και το κόμμα του υπέστη 7 διασπάσεις».

Η γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠαΣοΚ μιλώντας στο Action 24 τόνισε πως όλη η συζήτηση αφορά «ένα βιβλίο που δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει, ένα κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί και έναν πολιτικό που αφού ηττήθηκε επανειλημμένα και εγκατέλειψε τον χώρο λέγοντας ότι δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά, τώρα θέλει να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό».

Η κ. Διαμαντοπούλου διερωτήθηκε «σε ποια κοινωνικά στρώματα στοχεύει» ο πρώην πρωθυπουργός, «με ποια αντίληψη και με ποιους συμμάχους», ενώ σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας «έχει τα χαρακτηριστικά πολιτικού που διαιρεί — και σήμερα διαιρεί τον δικό του χώρο».

«θέλετε να θεωρήσω απειλή για το ΠαΣοΚ τον Τσίπρα;»

Όπως είπε, «κάθε φορά που ανακοινώνεται κάτι για το βιβλίο του, δύο ή τρεις σύντροφοί του τον διαψεύδουν», προσθέτοντας σκωπτικά: «θέλετε να θεωρήσω απειλή για το ΠαΣοΚ έναν άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά;».

Σχολίασε, δε, ότι «η επικοινωνιακή πολιτική που εφαρμόζει είναι για να διδάσκεται. Αφού βραβεύτηκε σε διάφορες χώρες, πήγε 20 ημέρες στο Χάρβαρντ, τώρα είχαμε το εξώφυλλο του βιβλίου και μετά την έκδοσή του αλλά αυτά τα καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί».

Παράλληλα, σχολιάζοντας απόσπασμα του βιβλίου όπου ο κ. Τσίπρας αναφέρεται σε προσωπική, συναισθηματικά δύσκολη στιγμή, η κ. Διαμαντοπούλου αντέτεινε: «μήπως θυμάται πώς ένιωθαν τότε οι βουλευτές, τα παιδιά των οποίων έβλεπαν κρεμάλες στις πλατείες; Όταν ανοίγει το ντουλάπι της ιστορίας, θα βγουν και σκελετοί».

Καταλήγοντας, η γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠαΣοΚ τόνισε ότι «το ΠαΣοΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον κ. Τσίπρα — θα κινηθεί με βάση το δικό του σχέδιο».

Σχετικά με το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Πιερρακάκης να αναλάβει την προεδρία του Eurogroup, η ίδια σημείωσε: «μακάρι, θα είναι μια σημαντική επιτυχία για τη χώρα».