Αιχμές για τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, άφησε η Άννα Διαμαντοπούλου, αναφερόμενη σε ζητήματα που αφορούν την εικόνα του και τα οποία, όπως είπε, θα τεθούν προς συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι», η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠαΣοΚ σημείωσε: «Ο κ. Ανδρουλάκης έχει εκλεγεί δύο φορές». Σε ερώτηση για το αν πρόκειται για ισχυρό αρχηγό, τόνισε ότι το ΠαΣοΚ, πέρα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, χρειάζεται «ένα ισχυρό αφήγημα και μια δυνατή ηγετική ομάδα δίπλα στην ηγεσία που θα μπορεί να το αναδείξει».

Λίγο πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου αναμένεται να τεθούν επί τάπητος η στρατηγική και οι προοπτικές του κόμματος, η κ. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε: «Είναι ισχυρός αρχηγός, εξελέγη δύο φορές. Δεν θα ξεφύγω, υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του, αλλά η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ συνολικό ζήτημα. Όταν υπάρχει μια συνεχής επίθεση στον αρχηγό, όταν εσωτερικά δεν έχουμε την ειρήνη -δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε πάντα μεταξύ μας, αλλά έτσι ήταν πάντα στο ΠαΣοΚ. Το ΠαΣοΚ θέλω να σας θυμίσω είχε οργανώσεις που είχαν τον Μαρξ και οργανώσεις που είχαν τον Βενιζέλο», δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Η ίδια τόνισε πως «υπάρχει εκλεγμένος αρχηγός και με αυτόν πρέπει να πάμε στις εκλογές. Ουδείς είναι τέλειος, τα προβλήματα να τα διορθώνουμε και όχι να κάνουμε επιθέσεις. Και να συμφωνήσουμε επιτέλους σε μια πολύ καθαρή πολιτική γραμμή, προς κάθε κατεύθυνση, με πολιτικά επιχειρήματα. Το ΠαΣοΚ δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης με τις κραυγές και τις ύβρεις».

Τέλος, η Άννα Διαμαντοπούλου τάχθηκε υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΠαΣοΚ στις εκλογές. Αναφορικά με το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, επισήμανε ότι για να υπάρξει σοβαρή συζήτηση σχετικά με τη διακυβέρνηση της χώρας, θα πρέπει πρώτα να είναι σαφές «ποια και πόσα κόμματα θα κατέβουν, αν υπάρξουν διασπάσεις, αν θα υπάρξει κόμμα Τσίπρα ή Καρυστιάνου, και αν η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί με τον κ. Μητσοτάκη».

«Το ΠαΣοΚ δεν θα συνεργαστεί με άλλο κόμμα»

«Θα μιλήσουμε με τον κ. Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ με τις πολλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ; Ναι, θα μιλήσουμε με όλους. Θα συνεργαστούμε; Θα καθίσουμε στο τραπέζι να κάνουμε μια κοινή παράταξη; Όχι. Το ΠαΣοΚ δεν το έκανε ποτέ αυτό. Το έκανε η Ένωση Κέντρου και ο ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε τα αποτελέσματα. Το ΠαΣοΚ είναι ένα κόμμα αυτόνομο, με ιδεολογία, με ιστορία, με στελέχη με έναν στόχο: Τη διεύρυνση», ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλου.