Πέρα από κάθε πρόβλεψη του εκδοτικού οίκου Gutenberg κινείται το ενδιαφέρον των αναγνωστών για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία την επόμενη εβδομάδα, με τη ζήτηση να θυμίζει εποχές Χάρι Πότερ.

«Το τιράζ ανανεώνεται κάθε δύο με τρεις ημέρες. Σκεφτείτε ότι ένα μικρό συνοικιακό βιβλιοπωλείο στην Αττική, σε μια περιοχή με λίγους αναγνώστες, μας είπε πως τέτοιες λίστες προπαραγγελιών είχαν να δουν από τον Χάρι Πότερ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου, Κωνσταντίνος Δαρδανός, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Η παρουσίαση του βιβλίου έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς, αν και ο κ. Δαρδανός σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ποιοι θα συμμετάσχουν.

«Είναι ένα βιβλίο εθιστικό»

Αναφερόμενος στο περιεχόμενό του, ο εκδότης τόνισε ότι πρόκειται για κάτι που «έπρεπε να ειπωθεί» από τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ για τον ίδιο τον εκδοτικό οίκο αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση. «Μιλάμε για την κρισιμότερη στιγμή της νεότερης ελληνικής ιστορίας μετά τη δικτατορία – για ένα εξάμηνο πραγματικού θρίλερ. Έχουν μιλήσει όλοι, και θα ήταν μεγάλο κενό, τόσο για εμάς που το ζήσαμε όσο και για τον ιστορικό του μέλλοντος, να μη καταθέσει την άποψή του ο πρωταγωνιστής που πήρε τις αποφάσεις. Ίσως άργησε…», ανέφερε.

Ο κ. Δαρδανός χαρακτηρίζει το βιβλίο «εθιστικό», υπογραμμίζοντας ότι «ειδικά τα γεγονότα του 2015 σε κάνουν να ξαναζήσεις το θρίλερ. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που καθυστέρησε τόσο: αν το έγραφε το 2019, όταν πέρασε στην αντιπολίτευση, τα πάθη ήταν ακόμη πολύ ζεστά. Τώρα, η απόσταση μιας δεκαετίας επιτρέπει μια πιο ψύχραιμη ματιά».