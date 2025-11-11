Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το βιβλίο του «Ιθάκη» έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του που αφορά την συζήτηση στo Bookvoice – The podcast, με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο.

Ο πρώην πρωθυπουργός μιλά για τη διαδικασία συγγραφής του νέου του βιβλίου και αποκαλύπτει πώς κατέγραψε τις πιο καθοριστικές στιγμές της πολιτικής του πορείας, από τα πρώτα του βήματα μέχρι το 2015.

«Το πρώτο κομμάτι του βιβλίου, το μικρότερο από τα δώδεκα κεφάλαια, έχει έναν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα», εξηγεί. «Περιγράφω πώς κατάλαβα την πολιτική από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο γύρω μου, μέχρι τη στιγμή που έγινα υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας και αυτή η αναγνωρισιμότητα άλλαξε τη ζωή μου».

Όπως είπε: «Αυτό το κεφάλαιο, καθώς και το κεφάλαιο από το 2006 μέχρι το ‘15 δουλεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά, το 2024. Για αυτό το δεύτερο κομμάτι σταμάτησα, σταμάτησα ένα διάστημα, έξι μήνες».

Η βιωματική προσέγγιση που ακολούθησε ο Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε επίσης ότι για τα κεφάλαια που καλύπτουν την περίοδο 2006–2015 ακολούθησε μια διαφορετική, πιο βιωματική προσέγγιση. «Φώναξα τους συνεργάτες μου και τους ζήτησα να μου κάνουν μια σειρά από συνεντεύξεις στο κασετόφωνο. Τους διηγήθηκα τα συναισθήματά μου, πώς ένιωσα και πώς έδρασα σε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές. Μετά, όλα απομαγνητοφωνήθηκαν και τα ξαναδούλεψα. Έτσι γεννήθηκε η δεύτερη και η τρίτη ενότητα του βιβλίου».

Όπως είπε, η ολοκλήρωση του έργου ήρθε σχεδόν φυσικά: «Μόλις γύρισα από το Χάρβαρντ πέρυσι την άνοιξη, από τον Απρίλη μέχρι τον Ιούλη, βγήκε όλο το βιβλίο νεράκι».

Η συζήτηση, που θα αναρτηθεί το απόγευμα, αναμένεται να φωτίσει όχι μόνο τον τρόπο που γράφτηκε το βιβλίο, αλλά και το προσωπικό βίωμα πίσω από την πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περίοδο του 2015.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025. Η εκδήλωση θα γίνει στο Θέατρο Παλλάς.

Το βιβλίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.