Το δίδυμο των Γεράσιμου Ευαγγελάτου (κείμενο-στίχοι) και Θέμη Καραμουρατίδη (μουσική) παίρνει τη σκυτάλη από την «Απλή μετάβαση» και προτείνει ένα νέο ελληνικό πρωτότυπο μιούζικαλ για τον έρωτα. Το «Hotel Amour», ένα ξενοδοχείο ημι-διαμονής,γίνεται το σκηνικό της παράστασης, που πραγματεύεται τις αποχρώσεις του σεξ και τη φθορά του, τις επιθυμίες και την αμηχανία των εραστών και, τελικά, την ανάγκη όλων για επαφή. Με τη Σμαράγδα Καρύδη να ξαναπιάνει το νήμα της σκηνοθεσίας, τέσσερις άντρες και τέσσερις γυναίκες μπλέκονται στις ιστορίες τους.

Παίζουν: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης, Αλεξάνδρα Κολαΐτη

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Σμαράγδα Καρύδη Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη Χορογραφίες: Νεφέλη Θεοδότου Σχεδιασμός φωτισμών: Περικλής Μαθιέλλης Σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Παξεβάνης Sound Supervisor: Χρήστος Λαμπρόπουλος Μουσική διεύθυνση: Αντώνης Παλαμάρης Φωνητική διδασκαλία: Απόστολος Ψυχράμης Παρτιτούρες: Αρης Ζέρβας Παραγωγή: Prime Entertainment – Arise Entertainment

Info

Θέατρο: Ακροπόλ – Ιπποκράτους 9-11, Αθήνα, τηλ.: 210 3648303

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 27 Οκτωβρίου – 30 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Δευτ. – Τρ.: 21:00

Διάρκεια: 100΄

Εισιτήριο: 15€-30€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Hotel Amour» από το inTickets.