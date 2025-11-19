5 το πρωί: «Κλειδώνει» το Εθνικό Απολυτήριο – Τα μέτρα για στεγαστικό, ευλογιά – Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης
Το 2029, και εφόσον εγκριθούν οι προτάσεις της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται να εισαχθούν στα ΑΕΙ οι πρώτοι υποψήφιοι με το νέο σύστημα, χωρίς ξεχωριστές Πανελλαδικές Εξετάσεις, ενώ η πλήρης εφαρμογή του νέου πλαισίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2030
1
Το νέο Εθνικό Απολυτήριο αλλάζει τον δρόμο προς τα ΑΕΙ
- Κατάργηση Πανελλαδικών: Από το 2027-28 αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου θεσμού, με στόχο το 2029 οι πρώτοι μαθητές να εισαχθούν στα ΑΕΙ μόνο με τον βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου. Η πρόταση, που αποτελεί μια τολμηρή τομή, βασίζεται στην φιλοσοφία της αντικατάστασης των πανελλαδικών εξετάσεων, με τον βαθμό του Απολυτηρίου να μετατρέπεται σε μόρια εισαγωγής. Έτσι, οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται μέσω ειδικής πλατφόρμας σε ΑΕΙ βάση των μορίων που έχουν συγκεντρώσει.
- Εξετάσεις και Τράπεζα Θεμάτων: Στόχος είναι να διεξάγονται εξετάσεις εθνικού τύπου στο τέλος της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου, με την Τράπεζα Θεμάτων (13.000 θέματα) να αποτελεί τον πυρήνα των αλλαγών για τα μαθήματα βαρύτητας, ενώ όπως είναι φυσικό, θα καταργηθούν και οι προαγωγικές που δίνονται σήμερα από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ Λυκείου για την λήψη του απολυτηρίου τους.
- Πώς θα γίνεται η βαθμολόγηση; Για την βαθμολόγηση των γραπτών με το νέο σύστημα συζητήθηκαν 3 διαφορετικά σενάρια με κοινό χαρακτηριστικό τους την εξωτερική βαθμολόγηση των γραπτών. Ωστόσο, σχεδόν όλες οι χώρες με Εθνικό Απολυτήριο εφαρμόζουν εξωτερική ή διπλή βαθμολόγηση, καθώς η αξιοπιστία δεν μπορεί να αφεθεί αποκλειστικά στην εσωτερική κρίση του κάθε καθηγητή που αναλαμβάνει να κρίνει τα γραπτά των υποψηφίων.
2
Τα νέα μέτρα Μητσοτάκη
- Πάνω από 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη του εισοδήματος: Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε πως «υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα, ειδικά για τους πολίτες που είναι στο ενοίκιο». Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης η λύση είναι «ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του και αυτό γίνεται με μία γενναία φορολογική μεταρρύθμιση που οι πολίτες θα τη δουν από τον επόμενο χρόνο. «Πάνω από 2 δισ. ευρώ» θα κατευθυνθούν το επόμενο διάστημα σε μέτρα ενίσχυσης, επισήμανε.
- Για το στεγαστικό: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστούν νέα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος, ενώ πριν το τέλος του έτους θα ανακοινωθεί και το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών.
- Εκτακτη ενίσχυση για την ευλογιά: Το μεγαλύτερο μέρος της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου και όχι στα τέλη Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι το νέο σύστημα πληρωμών θα αποκλείσει όσους δεν δικαιούνται χρήματα. Για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από κρούσματα ευλογιάς, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξει ειδικό σχήμα στήριξης εισοδήματος, ανάλογο με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον κρατικό προϋπολογισμό, με στόχο την κάλυψη των απωλειών έως την πλήρη αναπλήρωση των κοπαδιών.
3
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το μέλλον της ναυτιλίας
- Απειλή από τον «σκοτεινό στόλο»: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο 6ο Ετήσιο Capital Link Hong Kong Maritime Forum προειδοποίησε για πλοία που λειτουργούν υπό αδιαφανείς συνθήκες («shadow fleet») και αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυτιλίας, τις θαλάσσιες μεταφορές και το περιβάλλον. Ο ίδιος πρότεινε δε, αυστηρότερη ρύθμιση ή ακόμη και διάλυση αυτών των πλοίων για να περιοριστούν οι κίνδυνοι.
- LNG ως λύση για καθαρότερα καύσιμα: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε ακόμα, ότι το LNG είναι η πιο ρεαλιστική επιλογή για καθαρότερα καύσιμα στη ναυτιλία, με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον. Ενώ υποστήριξε επίσης, ότι η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και επενδύσεων μπορεί να καταστήσει τη χρήση του βιώσιμη και οικονομικά συμφέρουσα.
- Στρατηγικές συνεργασίες με την Ασία: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επεσήμανε στην ομιλία του, τη σημασία συνεργασιών με Κίνα και Χονγκ Κονγκ, όχι μόνο σε επίπεδο πλοίων, αλλά και σε τεχνολογία και κοινές επενδύσεις. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της Capital Maritime & Trading Corp., τέτοιες συνεργασίες μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο.
4
Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης
- Σε ηλικία 87 ετών: Έφυγε χθες, Τρίτη, από τη ζωή ο Αλέξανδρος Φλαμπουράρης, πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε ενεργό μέλος του μαθητικού και φοιτητικού κινήματος, διώχθηκε από τη χούντα για την αντιδικτατορική του δράση και συμμετείχε επί δεκαετίες στα όργανα του ΚΚΕ Εσωτερικού, του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Η κηδεία του θα γίνει το μεσημέρι της Πέμπτης.
- Τα συλλυπητήρια: «Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. «Καλό ταξίδι» ευχήθηκε σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, παράλληλα με την παύση όλων των εσωκομματικών διαδικασιών ως την Πέμπτη. «Η ζωή του Αλέκου Φλαμπουράρη υπήρξε συνυφασμένη με την ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά» υπογραμμίζει στη συλλυπητήρια ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή από τα έδρανα της Βουλής η Ρένα Δούρου.
- Ευρείες διασυνδέσεις: Ο Φλαμπουράρης διατηρούσε πάντα ανοιχτούς διαύλους πέρα από τα κομματικά όρια, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος με διανοούμενους και επιχειρηματίες, χάρη και στη δική του επαγγελματική δράση στις κατασκευές. Είχε στενές επαφές με πρόσωπα-κλειδιά, όπως ο Κώστας Λαλιώτης και η Γιάννα Αγγελοπούλου την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ ήταν καθοριστικός και στη διαμόρφωση σχέσεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Μελισσανίδη για το γήπεδο της ΑΕΚ.
5
Bitcoin, μετοχές και χρυσός υπό πίεση
- Ράλι κινδύνου στο Bitcoin: Το Bitcoin καταγράφει σημαντική πτώση κάτω από τα 90.000 δολάρια, σηματοδοτώντας την επιστροφή των «αρκούδων» στην αγορά. Η έντονη πτωτική τάση αυξάνει το κλίμα αβεβαιότητας και αποστροφής ρίσκου στους επενδυτές, καθώς πολλοί φοβούνται περαιτέρω διορθώσεις και περιορισμό των κερδών από τα προηγούμενα ράλι των κρυπτονομισμάτων. Η πίεση αυτή στο κορυφαίο crypto λειτουργεί σαν προειδοποίηση για όλο το οικοσύστημα των ψηφιακών νομισμάτων.
- Αίσθημα διορθώσεων στις μετοχές: Η πτώση του Bitcoin επηρεάζει και τις χρηματιστηριακές αγορές, ιδιαίτερα τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, που συνδέονται στενά με επενδυτές crypto και κεφαλαιακά ρευστά κεφάλαια. Η νευρικότητα που προκαλείται οδηγεί σε αυξημένες ρευστοποιήσεις και διορθώσεις, ενώ επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η σχέση των crypto με τις παραδοσιακές αγορές φαίνεται να εντείνει τη μεταβλητότητα.
- Ανησυχία ακόμα και στον χρυσό: Παρά την παραδοσιακή του θέση ως ασφαλές καταφύγιο, ο χρυσός δέχεται επίσης πιέσεις λόγω της γενικευμένης αβεβαιότητας στις αγορές. Οι επενδυτές, προκειμένου να περιορίσουν ρίσκο, φαίνεται ότι ρευστοποιούν όχι μόνο τα κρυπτονομίσματα αλλά και τα πιο σταθερά περιουσιακά στοιχεία, δημιουργώντας ένα ευρύτερο κύμα νευρικότητας και αναταράξεων στις αγορές πολύτιμων μετάλλων.
