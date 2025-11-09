Μαχητικά αεροσκάφη πεταξαν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα νότια προάστια λόγω του χθεσινού εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Συγκεκριμένα και σήμερα η Πολεμική Αεροπορία έχει διοργανώσει αεροπορικές επιδείξεις σε Αθήνα, Βόλο και Τρίπολη. ​Το βλέμμα των πολιτών τράβηξαν οι εντυπωσιακοί ελιγμοί των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και οι διελεύσεις των ιστορικών και πολιτικών αεροσκαφών.

Ειδικότερα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Παραλία Φλοίσβου πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίδειξη με συμμετοχή:

-Αεροσκάφους F-35 της USAFE

-Αεροσκαφών Rafale της 332Μ/114ΠΜ

-Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

-Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

-Αεροσκάφους Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το αεροσκάφος T-6 HARVARD

-Αεροσκαφών των εταιριών «Sky Express» και «Aegean Airlines»

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Βόλος (Παραλία) : Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

Τρίπολη (124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης) : Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

Δείτε εικόνες