Δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα (17/11) υποστήριξαν ότι ο Ρουστέμ Ουμέροφ – ο πρώην υπουργός Άμυνας και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας (NSDC) της Ουκρανίας – παρέμεινε στο εξωτερικό για να αποφύγει επικείμενη έρευνα της ουκρανικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ωστόσο, κυβερνητικός φορέας έσπευσε να απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Σύμφωνα με την Kyiv Post, πολλά μέσα, μεταξύ των οποίων το Clash Report, υποστήριξαν ότι ο Ουμέροφ «αρνήθηκε να επιστρέψει στην Ουκρανία» εν μέσω του σκανδάλου διαφθοράς που συνδέεται με τον επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς – στενό συνεργάτη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η χρονική συγκυρία ενίσχυσε τη φημολογία, καθώς τα δημοσιεύματα εμφανίστηκαν ενώ ο Ουμέροφ είχε μόλις δηλώσει ότι η Ουκρανία εργάζεται για μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή 1.200 αιχμαλώτων έως το τέλος του έτους.

Πριν αναλάβει το NSDC, ο Ουμέροφ είχε υπηρετήσει ως υπουργός Άμυνας, τομέας που βρίσκεται πλέον υπό αυξημένο έλεγχο.

Τo Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) όσο και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ο επόμενος κύκλος ερευνών μπορεί να αγγίξει τον αμυντικό τομέα, ενώ ο Ουμέροφ είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο έρευνας του NABU στις αρχές του 2025.

Ωστόσο, το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης (CCD) της ουκρανικής κυβέρνησης απέρριψε τα τελευταία δημοσιεύματα, χαρακτηρίζοντάς τα εσκεμμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κοινής γνώμης.

Σε επίσημη ανακοίνωση, το CCD τόνισε ότι οι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ουκρανία: Ο Ουμέροφ βρίσκεται σε προγραμματισμένο επίσημο ταξίδι στις ΗΠΑ

Επισήμανε επίσης ότι ο Ουμέροφ βρίσκεται σε προγραμματισμένο επίσημο ταξίδι στις ΗΠΑ – και όχι στην Τουρκία – για υψηλού επιπέδου συνομιλίες με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς υποστήριξης προς την Ουκρανία. Προσέθεσε ότι ο αξιωματούχος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ουκρανική ηγεσία και συνεχίζει να επιβλέπει κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας, άμυνας και ανθρωπιστικής πολιτικής.

Ο Ουμέροφ θα έπρεπε να είχε επιστρέψει χθες Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, ωστόσο επέκτεινε το επαγγελματικό του ταξίδι ως την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου.

Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο βουλευτής Αλεξέι Γκοντσαρένκο σε ανάρτησή του στο Telegram. «Ρουστέμ, περιμένουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα, το Clash Report ανέφερε ότι «πηγές που μίλησαν στο Clash Report λένε ότι δεν υπάρχει καμία αλήθεια στους ισχυρισμούς ότι ο Ρουστέμ Ουμέροφ δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην Ουκρανία», προσθέτοντας πως «όντως θα επιστρέψει».

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU), έπειτα από πολύμηνη παρακολούθηση, αποκάλυψε σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της χώρας ύψους 100 εκατ. δολαριών.