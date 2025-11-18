Σοβαρά προβλήματα πρόσβασης αντιμετωπίζει πλήθος ιστοσελίδων αλλά και το chatgpt, όπως και το X, καθώς η Cloudflare –η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες προστασίας και διαχείρισης κίνησης σε εκατοντάδες χιλιάδες domains– αντιμετωπίζει σήμερα εκτεταμένο τεχνικό πρόβλημα.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ερευνά «ζήτημα που ενδέχεται να επηρεάζει πολλούς πελάτες», χωρίς ωστόσο να δώσει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης. Σε κάποιο σημείο, ακόμη και ο δικός της ιστότοπος κατάστασης δεν ήταν διαθέσιμος, δυσχεραίνοντας την ενημέρωση των χρηστών.

Η ενημέρωση από την Cloudflare

Αυτό το γεγονός έρχεται μόλις έναν μήνα μετά από αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετώπισε το ένα τρίτο του ίντερνετ, το οποίο βασίζεται στις υπηρεσίες Amazon Web Services (AWS).

Σε νεότερη ενημέρωση, το δίκτυο τόνισε πως «βλέπουμε τις υπηρεσίες να ανακάμπτουν, αλλά οι πελάτες ενδέχεται να συνεχίσουν να παρατηρούν υψηλότερα από τα κανονικά ποσοστά σφαλμάτων, καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειες αποκατάστασης». «Συνεχίζουμε να διερευνούμε το ζήτημα», πρόσθεσε η Cloudflare.

Στην ουσία, η Cloudflare λειτουργεί ως αντίστροφος διακομιστής μεσολάβησης (reverse proxy) και ως ένα τεράστιο Δίκτυο Διανομής Περιεχομένου (CDN). Αυτό σημαίνει ότι παρεμβάλλεται ανάμεσα στον χρήστη και τον αρχικό διακομιστή μιας ιστοσελίδας. Όταν κάποιος επισκέπτης ζητάει πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, η Cloudflare του παραδίδει αντίγραφα του στατικού περιεχομένου (εικόνες, CSS, JavaScript) από τον πλησιέστερο διακομιστή της, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο φόρτωσης.

«Συνεχίζουμε να διερευνούμε αυτό το ζήτημα».

Το γεγονός που προκάλεσε αυτήν την κρίση, για την οποία εξακολουθούν να ανησυχούν οι ειδικοί του διαδικτύου, είναι ένα ξαφνικό, χιονοστιβαδικό σφάλμα στα πρωτόκολλα δεκαετιών που αποτελούν τη βάση ολόκληρου του διαδικτύου.

Και ο πολύ σοβαρός προβληματισμός που προκύπτει είναι ένας: Θα μπορούσε το διαδίκτυο να τεθεί εκτός λειτουργίας;

Eκπρόσωπος της Cloudflare δήλωσε: «Είδαμε μια αύξηση στην ασυνήθιστη κίνηση σε μία από τις υπηρεσίες της Cloudflare από τις 11:20 π.μ. Αυτό προκάλεσε σφάλματα στην κίνηση που διέρχεται από το δίκτυο της Cloudflare. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης για τις περισσότερες υπηρεσίες συνέχισε να ρέει κανονικά, υπήρχαν αυξημένα σφάλματα σε πολλές υπηρεσίες της Cloudflare.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία της αύξησης στην ασυνήθιστη κίνηση. Εργαζόμαστε έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι όλη η κίνηση εξυπηρετείται χωρίς σφάλματα. Μετά από αυτό, θα στρέψουμε την προσοχή μας στη διερεύνηση της αιτίας της ασυνήθιστης αύξησης της κίνησης».

Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης

Οι μηχανικοί της Cloudflare είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν εργασίες συντήρησης την Τρίτη σε κέντρα δεδομένων στην Ταϊτή, το Λος Άντζελες, την Ατλάντα και το Σαντιάγο στη Χιλή, αλλά δεν είναι σαφές εάν οι δραστηριότητές τους σχετίζονται με τη διακοπή.

Καθώς η εταιρεία προσπαθεί να διορθώσει το πρόβλημα, απενεργοποίησε μια υπηρεσία κρυπτογράφησης που ονομάζεται Warp στο Λονδίνο, δηλώνοντας: «Οι χρήστες στο Λονδίνο που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Warp θα δουν μια αποτυχία σύνδεσης».

Η Cloudflare έχει χαρακτηριστεί ως «η μεγαλύτερη εταιρεία που δεν έχετε ακούσει ποτέ» από τον καθηγητή Alan Woodward του Κέντρου Κυβερνοασφάλειας του Surrey. Η εταιρεία λέει ότι παρέχει υπηρεσίες για την «προστασία των ιστοσελίδων, των εφαρμογών, των API και των φόρτων εργασίας τεχνητής νοημοσύνης σας, επιταχύνοντας παράλληλα την απόδοση».

Ο Woodward την περιέγραψε στον Guardian ως «φύλακα» και πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας των ιστότοπων έτσι ώστε να είναι προστατευμένοι απέναντι σε κακόβουλα λογισμικά και επισκέπτες.