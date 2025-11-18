Η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει απόψε την πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Λευκορωσία για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου.

Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 21:45 και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τον Alpha.

Παρά το γεγονός ότι η γαλανόλευκη δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στην τελική φάση του καλοκαιριού, η ομάδα του Γιοβάνοβιτς θέλει να κλείσει τους προκριματικούς με νίκη, διατηρώντας υψηλή ψυχολογία μετά τη σημαντική επικράτηση επί της Σκωτίας στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης, η Ελλάδα είχε νικήσει εύκολα τη Λευκορωσία με 5-1 στο Φάληρο, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους διεθνείς για τη σημερινή αναμέτρηση.

Δείτε αναλυτικά τη βαθμολογία

1. Δανία 11

2. Σκωτία 10

3. Ελλάδα 6

4. Λευκορωσία 1

Τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής

21:45 Σκωτία – Δανία

21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα