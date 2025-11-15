Χορταστικό ματς στο γήπεδο Καραϊσκάκη και νίκη για την Εθνική Ελλάδας με 3-2 απέναντι στη Σκωτία, για την προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ. Δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον η ελληνική ομάδα, αλλά ενθουσίασε ξανά το κοινό με το ποδόσφαιρο που έπαιξε.

Η Ελλάδα προηγήθηκε 3-0 με τα γκολ των Μπακασέτα, Καρέτσα και Τζόλη, αλλά η Σκωτία αντέδρασε και μείωσε σε ένα πεντάλεπτο σε 3-2, μετατρέποντας σε θρίλερ την αναμέτρηση. Εκεί ανέλαβε δράση ο Βλαχοδήμος με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, κρατώντας τη νίκη για την ελληνική ομάδα, η οποία τελείωσε το ματς με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Τάσου Μπακασέτα με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 84ο λεπτό.

Από ένα δοκάρι είχαν οι δύο ομάδες, ενώ στα αξιοσημείωτα το ντεμπούτο του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος μπήκε στη θέση του τραυματία Παυλίδη, δίνοντας ασίστ στον Καρέτσα για το 2-0. Ντεμπούτο έκανε και ο Μπάμπης Κωστούλας.

Ιδανικό ξεκίνημα

Η Ελλάδα ξεκίνησε υποδειγματικά το παιχνίδι ανοίγοντας πολύ γρήγορα το σκορ. Μόλις στο 7ο λεπτό από βολέ του Βλαχοδήμου, ο Παυλίδης «ταλαιπώρησε» τον Σούταρ, πάτησε στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά ο Γκόρντον απέκρουσε. Ο Μπακασέτας, ωστόσο, καιροφυλαχτούσε, πήρε το «ριμπάουντ» και με δυνατό αριστερό σουτ άνοιξε το σκορ, σημειώνοντας το 19ο τέρμα του με τη «γαλανόλευκη» ομάδα το οποίο πανηγύρισε έξαλλα αγκαλιά με όλο τον πάγκο και όλους τους συμπαίκτες του.

Η Ελλάδα συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το ματς και στο 19′ «άγγιξε» το 2-0, όμως ο Γκόρντον απέκρουσε το πλασέ του Τζόλη, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο επιθετικός της Μπριζ έχασε διπλή ευκαιρία μπροστά απ’ την εστία των Σκωτσέζων.

Στο 27′ από κόρνερ του Μπακασέτα, ο Ρέτσος πήρε την καρφωτή κεφαλιά, αλλά ξανά ο Γκόρντον κράτησε «όρθια» την ομάδα του, ενώ στο 32′ ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε μοναδική ευκαιρία για να σκοράρει, όταν από γύρισμα του Τζόλη πρόλαβε να κάνει την προβολή αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 40ό λεπτό τραυματίστηκε λίγο κάτω από το γόνατο ο Βαγγέλης Παυλίδης, με τον Ανδρέα Τετέι να παίρνει τη θέση του στο 43′ και να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη» ομάδα εν μέσω αποθέωσης.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων οι Σκωτσέζοι είχαν την πρώτη τελική τους στο παιχνίδι, με τον ΜακΤόμινεϊ να πλασάρει με τη μία απ’ το όριο της περιοχής και να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Βλαχοδήμου. Αμέσως μετά ο Άνταμς κινήθηκε πονηρά στην πλάτη της ελληνικής άμυνας και πήρε την κεφαλιά η οποία πέρασε άουτ, ενώ στο 45’+4′ ο Ντόουκ «τσίμπησε» ωραία την μπάλα και πλάσαρε, αλλά ο Βλαχοδήμος απέκρουσε εντυπωσιακά.

Προβάδισμα 3-0 για την Εθνική

Η Σκωτία ξεκίνησε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 52′ πλησίασαν στην ισοφάριση, όταν από λάθος πάσα του Καρέτσα, ο Κρίστι έκλεψε την μπάλα και τη γύρισε στον Άνταμς όμως και στις δύο προσπάθειες του φορ των Σκωτσέζων έσωσε την Εθνική από το 1-1 ο Καρέτσας, ο οποίος έτρεξε για να διορθώσει το σφάλμα του.

Αφού απέφυγε την ισοφάριση, η Ελλάδα βρήκε και δεύτερο γκολ με τον… Καρέτσα στο 56′. Σε μία καταπληκτική κίνηση του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος απέφυγε σαν… σταματημένο τον Χάνλεϊ, ο φορ της Κηφισιάς «έσπασε» την μπάλα προς τον μεσοεπιθετικό της Γκενκ, ο οποίος με ένα άψογο πλασέ έκανε το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Στο 61′ ο Τετέι έκανε ότι… ήθελε την άμυνα των Σκωτσέζων, όμως το τελείωμά του βρήκε σε ετοιμότητα τον Γκόρντον που έδιωξε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης απ’ το κόρνερ του Μπακασέτα, ο Κουλιεράκης «σημάδεψε» το δεξί δοκάρι.

Στο 63′ ο Τζόλης βρήκε το γκολ που έψαχνε και τι… γκολ! Κουβάλησε την μπάλα για 15 μέτρα και με ένα καταπληκτικό σουτ έξω απ’ την περιοχή έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Γκόρντον για το 3-0 της Εθνικής.

Ο Βλαχοδήμος κράτησε τη νίκη

Δύο λεπτά μετά (65′) ο Ντόουκ από κοντά μετά από σέντρα του ΜακΓκιν μείωσε σε 3-1.

Η αντεπίθεση των Σκωτσέζων συνεχίστηκε και στο 70′ ο Κρίστι με καρφωτή κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Ρόμπερτσον μείωσε σε 3-2, ενώ στο 75′ ο Βλαχοδήμος επενέβη σωτήρια στο πλασέ του Κρίστι έπειτα από λάθος του Κουλιεράκη. Ο Βλαχοδήμος έσωσε με απίστευτη επέμβαση στο 79′ και το τελείωμα του ΜακΤόμινεϊ μέσα στην περιοχή, ενώ στο 84′ η Ελλάδα έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Τάσου Μπακασέτα με δεύτερη κίτρινη.

Στο 90′ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ανδρική Εθνική Ομάδα κι ο Μπάμπης Κωστούλας, με τον Γιοβάνοβιτς να περνάει μέσα ως τρίτο στόπερ και τον Χατζηδιάκο, απέναντι σε μία Σκωτία που είχε εκείνη την ώρα στο γήπεδο 4 επιθετικούς.

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης (90′ Χατζηδιάκος), Τζόλης (90′ Κωστούλας), Καρέτσας (75′ Μασούρας), Μπακασέτας, Παυλίδης (43′ λ.τρ. Τετέι).

ΣΚΩΤΙΑ (Στηβ Κλαρκ): Γκόρντον, Χίκεϊ (75′ ΜακΚένα), Σούταρ, Χάνλεϊ (75′ Ράλστον), Ρόμπερτσον, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, Κρίστι (82′ Ντάικς), ΜακΤόμινεϊ, Ντόουκ (87′ Χερστ), Άνταμς (82′ Σάνκλαντ).