Ακόμα μία είδηση για την ελλιπή μέριμνα γονέων απέναντι στα ανήλικα παιδιά τους έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ δείχνει ένα παιδάκι περίπου 5 ετών να βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας εντός του σταθμού του μετρό στο «Μοναστηράκι» και να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το ανήλικο φαίνεται να κρατάει για κάποια λεπτά το καπνικό προϊόν στα χέρια, μέχρι που μιμείται την κίνηση που μάλλον έχει δει από μεγαλύτερους. Το βάζει στο στόμα του και αρχίσει να καπνίζει και να φυσάει τον αέρα. Η μαμά του, παρά το γεγονός ότι το βλέπει, δεν το αποτρέπει και συνεχίζει απλώς να το παρατηρεί.

Το περιστατικό συνέβη μάλιστα, το απόγευμα της Δευτέρας περίπου στις 18:00 στο σταθμό «Μοναστηράκι», όπου υπήρχε πλήθος κόσμου. Το γεγονός κατέγραψε με την κάμερα της μία άλλη μητέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα πολύ μικρό παιδί, το οποίο καπνίζει, βρίσκεται και σε εσωτερικό χώρο, όπου έχει απαγορευθεί το κάπνισμα, όπως προβλέπει ο αντικαπνιστικός νόμος.