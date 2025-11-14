Το τσιγάρο αλλά και το ηλεκτρονικό τσιγάρο φαίνεται να «εγκυμονούν» διαβήτη, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια (UGA). Με βάση τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «AJPM Focus», τόσο οι καπνιστές του «κλασικού» τσιγάρου όσο και οι χρήστες e-τσιγάρων έχουν αυξημένες πιθανότητες να διαγνωσθούν με προδιαβήτη και διαβήτη σε σύγκριση με τους μη καπνιστές.

Κρυμμένος κίνδυνος για τη μεταβολική υγεία

«Σε μια εποχή κατά την οποία τα ηλεκτρονικά τσιγάρα διαφημίζονται ως ‘‘ασφαλέστερη’’ εναλλακτική του καπνίσματος, η μελέτη μας μαρτυρεί ότι μπορεί να συνδέονται με έναν κρυμμένο κίνδυνο και να συμβάλλουν σιωπηλά σε μακροχρόνια προβλήματα υγείας όπως ο προδιαβήτης και ο διαβήτης» ανέφερε ο Σουλάκσαν Νεουπάνε, κύριος συγγραφέας της μελέτης, διδακτορικός φοιτητής στο Κολέγιο Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών του UGA και προσέθεσε: «Καθώς η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου αυξάνεται ταχέως παγκοσμίως, είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε την ευρύτερη επίδραση του ατμίσματος στην υγεία. Μια επίδραση που δεν αφορά πλέον μόνο τους πνεύμονες αλλά ολόκληρο το σώμα και τη μεταβολική υγεία».

«Καμπανάκι» για τους νέους

Με δεδομένο μάλιστα ότι το άτμισμα καθίσταται ολοένα και πιο δημοφιλές στους νέους, τα καινούργια ευρήματα «χτυπούν καμπανάκι» και για το μέλλον της υγείας των νεαρών ατόμων.

Βραχυπρόθεσμη αντίσταση στην ινσουλίνη και αύξηση βάρους

Προκειμένου να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα που αφορούσαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια άτομα της μελέτης Behavioral Risk Factor Surveillance System. Όπως είδαν, το άτμισμα φάνηκε να συνδέεται με αύξηση του κινδύνου προδιαβήτη κατά 7%. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου πιθανώς προκαλεί βραχυπρόθεσμη αντίσταση στην ινσουλίνη καθώς και αύξηση του βάρους – αμφότεροι παράγοντες κινδύνου για προδιαβήτη.

Εκατομμύρια άτομα σε πιθανό κίνδυνο

Kαι μπορεί αυτό το 7% να φαντάζει μικρό ποσοστό, αν όμως αναλογιστούμε πως εκτιμάται ότι περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως ατμίζουν – εξ αυτών τουλάχιστον 86 εκατομμύρια είναι ενήλικοι και τουλάχιστον 15 εκατομμύρια είναι παιδιά ηλικίας 13-15 ετών – το μικρό ποσοστό 7% μεταφράζεται σε 7 εκατομμύρια άτομα. Με δεδομένο μάλιστα ότι οι τάσεις χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι άκρως αυξητικές, το μέλλον προμηνύεται πολύ πιο γκρίζο για την παγκόσμια υγεία.

Χειρότερος όλων ο συνδυασμός ατμίσματος και καπνίσματος

Το κάπνισμα «παραδοσιακού» τσιγάρου ή πούρων φάνηκε να αυξάνει τον κίνδυνο προδιαβήτη κατά 15%. Ο χειρότερος όλων φάνηκε όμως να είναι ο συνδυασμός ατμίσματος και καπνίσματος στον οποίο καταφεύγουν πολλοί καπνιστές – το «πάντρεμα» τσιγάρου με ηλεκτρονικό τσιγάρο συνδεόταν με αύξηση του κινδύνου προδιαβήτη κατά 28%.

Αύξηση κινδύνου και για διάγνωση διαβήτη

Το κάπνισμα και το άτμισμα φάνηκε επίσης να σχετίζονται με αύξηση των πιθανοτήτων επίσημης διάγνωσης με διαβήτη (κατά 7% και 9% αντίστοιχα).

«Η χρήση αποκλειστικά e-τσιγάρου αυξάνει τον κίνδυνο προδιαβήτη ενώ ο συνδυασμός τσιγάρου και ηλεκτρονικού τσιγάρου συνδέεται με επιπλέον κίνδυνο. Η μελέτη μας υπογραμμίζει την επιπρόσθετη επιβάρυνση από τη χρήση και των δύο τύπων τσιγάρου» τόνισε ο Νεουπάνε.

Οι επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου

Οι ερευνητές εντόπισαν και μια γκάμα χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου τα οποία συμβάλλουν σε περαιτέρω αύξηση του κινδύνου για προδιαβήτη και διαβήτη. Ετσι το να είναι κάποιος υπέρβαρος ή παχύσαρκος και ταυτοχρόνως καπνιστής αύξανε τις πιθανότητες διαβήτη. Αλλά και οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου με υψηλότερο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) είχαν χειρότερη έκβαση σε σύγκριση με τους χρήστες e-τσιγάρου με κανονικό βάρος.

Βαρόμετρο το οικονομικό επίπεδο

Παράλληλα τα άτομα χαμηλότερου οικονομικού επιπέδου που είτε κάπνιζαν είτε άτμιζαν αντιμετώπιζαν υψηλότερο (12%) κίνδυνο τόσο για προδιαβήτη όσο και για διαβήτη. «Τα χαμηλά αμειβόμενα άτομα έχουν περισσότερο στρες και τείνουν να καπνίζουν ή να καταναλώνουν αλκοόλ για να μειώσουν το στρες τους» εξήγησε ο Νεουπάνε.

Αντιστάθμισμα η άσκηση

Υπήρχε όμως και αντιστάθμισμα. Ποιο ήταν αυτό; Η συστηματική άσκηση η οποία φάνηκε να μειώνει τον κίνδυνο προδιαβήτη στους καπνιστές κατά 8%.

Κλείνοντας ο κ. Νεουπάνε τόνισε ότι τα νέα ευρήματα «έχουν σημαντική επίπτωση στην προσπάθεια προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της μείωσης του καπνίσματος και κατ’επέκταση του κινδύνου για διαβήτη».