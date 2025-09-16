Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη, όταν ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα ενός άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε βάλει το ηλεκτρονικό τσιγάρο να φορτίζει. Το έβγαλε από την πρίζα και όταν πήγε να χρησιμοποιήσει τη συσκευή, εκείνη εξερράγη μέσα στο στόμα του.

Μάλιστα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο εκτοξεύτηκε από την έκρηξη και προσγειώθηκε σε κουρτίνα, καίγοντάς την.

Ο άνδρας πήγε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και στη συνέχεια στον οδοντίατρό του, προκειμένου να αποκαταστήσει τις βλάβες, καθώς τα ούλα του έχουν καεί και αντιμετωπίζει δυσκολία στο να ανοίξει το στόμα του.