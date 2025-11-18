Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα βρίσκεται την Αθήνα με σκοπό τις προετοιμασίες για το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens.

Η Αθήνα έκανε την καλύτερη οικονομικά προσφορά που έχει γίνει ποτέ από ευρωπαϊκή πόλη για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague και πήρε το χρίσμα για την διεξαγωγή.

Το Final Four του 2026 θα διεξαχθεί τον Μάιο, και πιο συγκεκριμένα επρόεκιτο για 3 αγώνες, τους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 του μηνός, και τον τελικό δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 24 Μαΐου.

Μαζί στη συνάντηση ήταν και ο Δημήτρης Φραγκάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final Four.