Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό ξεχωρίζει από τα αποψινά παιχνίδια της Euroleague στο μπάσκετ, με την πειραϊκή ΚΑΕ να έχει μια δύσκολη εντός έδρας δοκιμασία για την 7η αγωνιστική, αναζητώντας την πέμπτη νίκη του.

Το παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ξεκινάει στις 21.15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, το bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και το sport-fm.gr.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία), Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).

Οι αριθμοί της σεζόν 2024 – 2025

Στην περσινή σεζόν, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν τρεις φορές, με τη Μονακό να έχει δύο νίκες, έναντι μίας του Ολυμπιακού. Για τη regular season, οι Πειραιώτες επιβλήθηκαν με 89-80 στο «Gaston Medecin», ενώ η ομάδα του Πριγκιπάτου νίκησε με 80-77 στο ΣΕΦ και με 78-68 στον ημιτελικό του Final Four του Άμπου Ντάμπι.

«Νιώθω αισιόδοξος»

«Είναι από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες ομάδες της Ευρωλίγκας. Από τις πιο ισχυρές ομάδες, με μεγάλη εμπειρία, με παίκτες σαν τον Μίροτιτς, τον Νέντοβιτς, τον Τζέιμς, που έχουν μεγάλη εμπειρία από τη διοργάνωση και φυσικά ταλαντούχα ομάδα με αθλητικότητα. Νομίζω ότι η προσέγγιση μας πρέπει να είναι ότι δεν πρέπει να κοιτάμε το ρεκόρ μας, δεν πρέπει να κοιτάμε το τι θα κάνουμε στον πρώτο γύρο ή τι πρόγραμμα έχουμε μετά. Πρέπει να κοιτάξουμε το παιχνίδι αυτό, να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, να μείνουμε στο πλάνο μας και μπροστά στο κοινό μας να κερδίσουμε, κάτι που βέβαια δεν θα είναι καθόλου εύκολο, χρειάζεται καλή προσπάθεια, καλή απόδοση. Γενικά, νιώθω αισιόδοξος γιατί η ομάδα μας με τις επιστροφές έχει γίνει πιο ισορροπημένη αυτή τη στιγμή, και όσον αφορά τον χρόνο συμμετοχής και όσον αφορά το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων μέσα στο παιχνίδι. Οπότε στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να το δείξουμε αύριο στο παιχνίδι», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Εξάλλου, η εμφάνιση στο Μόναχο και το ομαδικό μπάσκετ που έπαιξε ο Ολυμπιακός, για να φτάσει στην άνετη επικράτηση, με 91-76, επί της Μπάγερν, την προηγούμενη εβδομάδα, έδειξε πως οι ερυθρόλευκοι βρίσκουν τα πατήματά τους και δείχνουν ανίκητοι, όταν έχουν τους περισσότερους από τους παίκτες τους ετοιμοπόλεμους.

Η Μονακό έχει μία νίκη λιγότερη από τον Ολυμπιακό. Οι Μονεγάσκοι μετρούν 3 νίκες και 3 ήττες μέχρι στιγμής. Η τελευταία ήττα τους ήταν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, με 85-77, για την 6η αγωνιστική.