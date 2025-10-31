Τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, πάνω στην οποία «σκόνταψε» πριν δύο βράδια ο Ολυμπιακός, θα βρει απέναντί του απόψε ο Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague. Μετά τη νίκη τους την Τετάρτη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με 99-85, στο Telekom Center Athens, οι πράσινοι σήμερα αναζητούν τη δεύτερη διαδοχική και έκτη στο σύνολο νίκη του, μέσα στη «Salle Gaston Medecin». Οι ερυθρόλευκοι, από την πλευρά τους, αντιμετωπίζουν, στο ΣΕΦ κι απόψε, την πρωτοπόρο Χαποέλ Τελ Αβίβ (6-1), ομάδα με την κορυφαία επίθεση μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, με παραγωγικότητα 93 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Ολυμπιακός -Χαποέλ Τελ Αβίβ (21:15, NovaSports Prime)

Η επιστροφή στις νίκες αποτελεί το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό, μετά την ήττα από τη Μονακό στο ΣΕΦ. Όμως, η πρωτοπόρος Χάποελ Τελ Αβίβ με τεχνικό τον Δημήτρη Ιτούδη, δεν επιτρέπει στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να εφησυχάσουν. Με ρεκόρ 6-1, μετά τη νίκη με 97-84 επί της Παρτιζάν και με επτά παίκτες της να έχουν σημειώσει διψήφιο νούμερο πόντων, θα μεταβεί στο Φάληρο η ισραηλινή ομάδα.

Η πειραϊκή ομάδα θα χρειαστεί τον καλό Εβάν Φουρνιέ, που στο ματς με τη Μονακό έμεινε στους 2 πόντους, αλλά και τον Άλεκ Πίτερς που σημείωσε 1. Και βέβαια, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δεχτούν 55 πόντους στο β΄ μέρος, όπως συνέβη με τη Μονακό. Ατομική και ομαδική άμυνα σε υψηλότατο επίπεδο θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός για να κρατήσει χαμηλότερα από τους 93 πόντους που σημειώνει μέσο όρο η Μονακό, έχοντας την κορυφαία επίθεση στη σεζόν.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι ο πρώτος σκόρερ της Χάποελ με 15,6 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Ο Αντόνιο Μπλέικνι σημειώνει 14,9, ο Ντάν Οτούρου πετυχαίνει 13,7 και ο Ελάιτζα Μπράιαντ 12,4 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται σαφώς καλύτερος στα ριμπάουντ από τη Χάποελ, αλλά και στο ματς με τη Μονακό μπορεί να είχε 10 περισσότερα ριμπάουντ… για να ηττηθεί.

Στο δεύτερο διαδοχικό ματς στην έδρα του και με την απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοί του, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πιάσει υψηλή απόδοση από το πρώτο… δευτερόλεπτο, να έχει σταθερότητα και συγκέντρωση και στα δύο μισά του παρκέ, αν θέλει να υποχρεώσει στη 2η ήττα της σε οκτώ αγωνιστικές τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Χαποέλ Τελ Αβίβ θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία).

Μονακό – Παναθηναϊκός (20:00, NovaSports 4)

Mετά την 5η νίκη τους, οι πράσινοι ταξίδεψαν στο Μονακό, όπου θ’ αντιμετωπίσουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που πανηγύρισε την 4η νίκη της κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 7η αγωνιστική.

Με τον Κωνσταντίνο Μήτογλου να ανανεώνει έως το 2029, ο Παναθηναϊκός, καλείται να πιάσει υψηλή απόδοση, στην έδρα μιας ομάδας που ξεχωρίζει για το ατομικό ταλέντο και δη στην επίθεση.

Ξεχωρίζουν οι Μάικ Τζέιμς και Άλφα Ντιαλό, δύο παίκτες που έκαναν τη «ζημιά» στον Ολυμπιακό. Στα γκαρντ, επικίνδυνος είναι και ο Έλι Οκόμπο με 9,1 πόντους μ.ο. ανά αγώνα. Γι’ αυτό και η άμυνα θα είναι η… αρχή και το τέλος για τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, αν θέλουν να «δραπετεύσουν» με την 6η συνολικά νίκη τους και δεύτερη διαδοχική.

Ο Παναθηναϊκός δέχεται 87 πόντους μέσο όρο, ενώ η Μονακό 83,1. Στην επίθεση, οι Μονεγάσκοι σημειώνουν 85,9 πόντους μέσο όρο, ενώ οι «πράσινοι» 89,9. Τα 10 εύστοχα τρίποντα των παικτών του Σπανούλη είχαν «πληγώσει» τον Ολυμπιακό και σίγουρα εκεί θα επικεντρωθεί αμυντικά ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, με τη Μονακό να έχει 36,4% ποσοστό ευστοχίας πίσω από τη γραμμή των 6.75. Ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 31,4% στα τρίποντα, ενώ υπερτερεί σε ποσοστό ευστοχίας σε δίποντα και βολές.

Ο Παναθηναϊκός είχε περάσει νικηφόρα από το Μονακό τις δύο προηγούμενες σεζόν, ενώ ηττήθηκε εντός έδρας την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Διαιτητές του αγώνα Μονακό-Παναθηναϊκός ορίστηκαν οι Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Στιβ Μπάιτνερ (Γερμανία).