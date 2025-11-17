Η δημοσιογράφος Ράνια Καρατζαφέρη δίνει τη δική της εκδοχή για το επεισόδιο τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό, όπου συνελήφθη για απειλή, εξύβριση και απείθεια κατά αστυνομικών.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, παραδέχθηκε την άσχημη συμπεριφορά της, εξήγησε τις συνθήκες του περιστατικού και τόνισε ότι η υπόθεση έχει λάβει υπερβολικές και ακραίες διαστάσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Το χρονικό της σύλληψης της Ράνιας Καρατζαφέρη

«Η ανθρωποφαγία που έγινε δεν υπάρχει. Έχουν γραφτεί τέρατα. Ήμουν με έναν οικογενειακό μου φίλο στο αυτοκίνητο μετά από έξοδο που είχαμε. Ο άνθρωπος προσφέρθηκε να με γυρίσει σπίτι γιατί δεν είχα το αυτοκίνητό μου. Δεν μου φαινόταν μεθυσμένος. Αν είχα την υποψία πως ήταν μεθυσμένος δεν θα έμπαινα στο αυτοκίνητό του. Βγήκαμε στην Αττική Οδό χωρίς να τρέχουμε και είδαμε πίσω μας 2 περιπολικά χωρίς να δώσουμε σημασία. Θεωρήσαμε ότι έκαναν περιπολία» είπε η Ράνια Καρατζαφέρη.

«Δεν μας έκαναν σήμα, δεν άναψαν φάρο, δεν μας κόρναραν. Σε ένα φανάρι σταματήσαμε, πετάχτηκαν 5 αστυνομικοί από τα 2 περιπολικά και μας περικύκλωσαν λες και ήμασταν εγκληματίες, εντελώς απρόκλητα γιατί δεν κάναμε τίποτα απολύτως. Πήγαν στον οδηγό και του φώναζαν “βγες έξω”. Μείναμε άναυδοι εμείς. Τον έβγαλαν έξω. Ένιωσα σκουπίδι από αυτή τη συμπεριφορά. Κρατούσα το κινητό μου χωρίς να καταγράψω τίποτα. Απλά τους είπα “τι θέλετε να σας καταγράψω για να δείξω πως συμπεριφέρεστε;”» πρόσθεσε.

Τι είπε η Ράνια Καρατζαφέρη για τις απειλές και τις βρισιές στους αστυνομικούς

Για τις απειλές αλλά και τις βρισιές, και για τις οποίες συνελήφθη, η δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι πάνω στα νεύρα της, είπε λόγια που δεν έπρεπε να πει.

«Το παραδέχθηκα αμέσως. Είχα την κακιά στιγμή μου αλλά για να φτάσω μέχρι εκεί έγιναν κάποια πράγματα. Λόγω του επαγγέλματός μου έχω υποστεί αρκετή αστυνομική βία. Έχασα την ψυχραιμία μου γιατί αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας, μας συμπεριφέρθηκαν απαξιωτικά».

Η δημοσιογράφος πρόσθεσε ακόμη ότι θεωρεί πως κατά την κράτησή της στο αυτόφωρο υπέστη εξευτελιστική μεταχείριση.