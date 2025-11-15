Συνελήφθη 52χρονη, γνωστή δημοσιογράφος, τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό, μετά από αλκοτέστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν ένα αυτοκίνητο για έλεγχο. Το αυτοκίνητο οδηγούσε άνδρας και είχε ως συνοδηγό την γνωστή δημοσιογράφο. Ωστόσο, στα σήματα των αστυνομικών δεν σταμάτησε.

Τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε, και στον έλεγχο ο 59χρονος οδηγός βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινές, με τη δημοσιογράφο να αντιδρά εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς. Παράλληλα, τους βιντεοσκόπησε φωνάζοντας «θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε».

Τελικώς, ο άνδρας και η γυναίκα συνελήφθησαν.