Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε προ ημερών στο χωριό Γαρδίκι της Θεσπρωτίας, καθώς σε σπίτι συγγενούς ενός εκ των κατηγορουμένων για το διπλό έγκλημα, στη Φοινικούντα, εντοπίστηκαν οπλισμός, ναρκωτικά και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι στη διάρκεια της αιφνιδιαστικής έρευνας στην εν λόγω κατοικία, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, 500.000 ευρώ και όπλα τύπου Καλάσνικοφ.

Το σπίτι της ξαδέρφης και ο θείος

Θείος του κατηγορούμενου ως αυτουργός δήλωσε στο STAR ότι ο ανιψιός του είχε επισκεφθεί το σπίτι στο Γαρδίκι, τέλος του καλοκαιριού, ωστόσο –όπως υποστηρίζει– δεν είχε καμία πρόσβαση σε αυτό.

«Το τηλέφωνο δεν μου το σηκώνει ούτε εμένα. Δεν νομίζω να είχε κάτι η κοπέλα. Στο Βέλγιο είχε μαγαζί, δούλευε, και να είχε λίγα χρήματα, δικαιολογημένο είναι. Για όπλα όμως; Πώς βρέθηκαν εκεί; Αν ήξερε κάτι, θα μου το είχε πει πρώτα εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα – πρώτη ξαδέρφη του κατηγορούμενου – στην οποία ανήκει το σπίτι είχε επιστρέψει πρόσφατα από το Βέλγιο, με σκοπό να εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό. Είχε μάλιστα εγγράψει τα παιδιά της στο σχολείο, ωστόσο στις 17 Οκτωβρίου, τα διέγραψε από το σχολείο, τα πήρε μαζί της κι εξαφανίστηκαν ξαφνικά, παίρνοντας μαζί της ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα.

Συγγενείς της ισχυρίζονται ότι η φυγή της οφείλεται στο γεγονός πως «τα παιδιά της δεν μπορούσαν να εγκλιματιστούν». Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση με τις εξελίξεις στην υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές.