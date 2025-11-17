Καρέ-καρέ έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δολοφόνων του επιχειρηματία Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τρία ΙΧ για την άφιξη και τη διαφυγή τους.

Την ίδια ώρα οι Αρχές αναζητούν τον ηθικό αυτουργό που έδωσε την εντολή για την εκτέλεση του πανάκριβου συμβολαίου θανάτου.

Πώς διέφυγαν από την Αράχωβα

Τα τρία αυτοκίνητα ξεκίνησαν από την περιοχή του Γκύζη, κοντά στο σπίτι του 28χρονου βασικού δράστη και κατευθύνθηκαν προς το νομό Φωκίδος, με προορισμό το σημείο τέλεσης της ανθρωποκτονίας.

Μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση, οι δράστες διέφυγαν αρχικά με ένα κλεμμένο όχημα. Οδήγησαν μέχρι το σημείο όπου είχαν σταθμεύσει το δεύτερο όχημα. Από εκεί, τα δύο ΙΧ απομακρύνθηκαν από κοινού μέχρι και το σημείο όπου αργότερα βρέθηκε ολοσχερώς καμμένο το πρώτο όχημα. Στη συνέχεια, οι δράστες χρησιμοποιώντας δύο από τα τρία οχήματα επέστρεψαν στην Αθήνα, όπου καταγράφηκαν για τελευταία φορά να κινούνται στην περιοχή του Γκύζη αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ψάχνουν τον εντολέα

Από την ανάλυση του υλικού η Αστυνομία έχει αναγνωρίσει τους οδηγούς και τους συνοδηγούς σε κάθε στάδιο της διαδρομής. Ο 28χρονος και ο 37χρονος φέρονται ως βασικοί εκτελεστές, ενώ οι 22 και 21 ετών συνεργοί, εναλλάσσονταν στην οδήγηση κατά την προσέγγιση και τη διαφυγή.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι «δύο από τα άτομα αυτά δεν έχουν απασχολήσει ποτέ την ελληνική αστυνομία, ενώ εντύπωση προκαλεί και ο οπλισμός που βρέθηκε στην κατοχή και των τεσσάρων όπως και τα μεγάλο χρηματικό ποσό και αντικείμενα μεγάλης αξίας».

Οι αρχές έχουν πλέον ρίξει όλο το βάρος στον εντοπισμό του ανθρώπου που έδωσε την εντολή για την εκτέλεση του πανάκριβου συμβολαίου θανάτου, του 42χρονου επιχειρηματία.

Τους «έκαψαν» οι κεραίες της κινητής

Τα ευρήματα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ενίσχυσαν το αποδεικτικό υλικό. Ο 37χρονος και ο 21χρονος φέρονται να ενεργοποίησαν κεραίες στην περιοχή της Αράχωβας την ώρα της δολοφονίας, σε χρόνο που συμβαδίζει με την καταγραφή των οχημάτων στην περιοχή.

Στη συνέχεια, δεν καταγράφηκε άλλη δραστηριότητα, μέχρι την επιστροφή τους στην Αττική. Αντίθετα, ο 28χρονος και ο 22χρονος φαίνεται πως δεν είχαν μαζί τους τηλεφωνικές συσκευές.

«Ελάτε να πληρωθείτε»

Τέσσερις ημέρες μετά την ανθρωποκτονία του Λάλα, ο 37χρονος φέρεται να έλαβε χρήματα και να ενημέρωσε τους δύο νεαρούς συνεργούς τους να πάνε από την Θεσσαλονίκη για να πληρωθούν.

Οι αγορές που ακολούθησαν επιβεβαιώνουν το οικονομικό κίνητρο: ο 37χρονος προέβη σε αγορά χρυσών λιρών, σε αγορά scooter για την σύζυγό του, ενώ είχε ξεκινήσει διαδικασίες και για την απόκτηση πολυτελούς SUV.

Σε αγορά νέου ΙΧ προχώρησε και ο 28χρονος, λίγες ημέρες μετά την ανθρωποκτονία. Στις κατ’ οίκον έρευνες, η αστυνομία εντόπισε 65 χρυσές λίρες και τουλάχιστον 200.000 ευρώ.

Η κ. Δημογλίδου σχολίασε ότι «δεν μπορούμε να πούμε στην παρούσα φάση ότι μιλάμε για ένα πληρωμένο συμβόλαιο και ποιο είναι το ποσό αυτό. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η ύπαρξη ηθικού αυτουργού». Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να προσδιοριστούν πλήρως οι ρόλοι όλων των εμπλεκομένων και να εντοπιστεί ο εντολέας της εκτέλεσης.