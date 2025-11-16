Από νωρίς το πρωί, στο κέντρο της Αθήνας υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία. Στην αρχή της Ηρώδου Αττικού αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο και δεν πέρναγε κανένας. Σε ολόκληρη την πόλη υπήρχαν μέτρα ασφαλείας για την άφιξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος και έφτασε στην Αθήνα περίπου στις 12.30 το μεσημέρι.

Αμέσως, κατευθύνθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο όπου και συνάντησε τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο με ιδιαίτερα θερμά λόγια μιλώντας για τη στήριξη της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή, υπενθυμίζοντας το τραύμα της Κύπρου. Εξήγησε, πως η Ελλάδα βρέθηκε από την πρώτη στιγμή απέναντι στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας, ενώ υπογράμμισε ότι αυτό θα συνεχιστεί και στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και εκτός μικροφώνου, όταν περπατούσαν στον διάδρομο που οδηγεί στην ιστορική αίθουσα των Διαπιστευτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχαν μια ιδιαιτέρως εγκάρδια συνομιλία. «Σας εκφράζω όχι μόνο τη συμπαράσταση των Ελλήνων, αλλά και προσωπικά τον θαυμασμό μου καθώς ανατράπηκε η ομαλή ζωή στη χώρα σας, αλλά άλλαξε και προσωπικά η δική σας ζωή και παρόλα αυτά εσείς και ο λαός σας αντιστέκεστε υποδειγματικά εδώ και σχεδόν 4 χρόνια», είπε ο κ. Τασούλας. «Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα βρεθώ μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, αλλά ήταν χρέος μου να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων, κάτι που κάνουν όλοι οι πολίτες της Ουκρανίας κάτω από δύσκολες συνθήκες», απάντησε ο Ζελένσκι.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, είπε προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι η Τουρκία βοηθάει τη Ρωσία να παρακάμψει τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές κυρώσεις. Μάλιστα του ανέφερε και μερικά παραδείγματα.

Το ενδιαφέρον για την Οδησσό και η απάντηση Ζελένσκι

Νωρίτερα φυσικά στις επίσημες δηλώσεις, πριν αποχωρήσουν οι φωτορεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε παρά να υποστηρίξει ανεπιφύλακτα την Ουκρανία αφού είναι μια χώρα που υπέστη εισβολή, όπως εισβολή υπέστη και η Κύπρος. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η 16η Νοεμβρίου είναι η 42η επέτειος από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Ο Τασούλας μίλησε φυσικά και για τα ενεργειακά, αφενός για τη μεγάλη σημασία που είχε η πρόσφατη διάσκεψη P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) για να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και της ΝΑ Ευρώπης και αφετέρου για τον Διάδρομο Αλεξανδρούπολης-Οδησσού. «Στις 11 Ιουνίου μίλησε ο Μητσοτάκης για τον Διάδρομο αυτό στη διάσκεψη κορυφής Ουκρανίας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σας το αναφέρω κι εγώ σήμερα», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σημειωτέον, ότι ο Διάδρομος αυτός αφορά την ενέργεια, τις μεταφορές και το εμπόριο.

Άλλο ένα θέμα που απασχόλησε τη συζήτηση των δύο Προέδρων ήταν η Οδησσός. Ο κ. Τασούλας είπε στον κ. Ζελένσκι ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται πολύ για την Οδησσό λόγω των ιστορικών σχέσεων της χώρας μας με την πόλη αυτή του Εύξεινου Πόντου και τον ελληνισμό της περιοχής και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελε η Αθήνα να έχει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της πόλης και στην αναστήλωση των ιστορικών μνημείων της, όταν έλθει η ώρα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος ευχαρίστησε και στον κατ’ ιδίαν διάλογο που είχαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την υποστήριξη της Ελλάδας και απάντησε ότι στο μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, που ανεξάρτητοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα αγγίξει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ, τον πρώτο λόγο θα έχουν οι χώρες που βοήθησαν την Ουκρανία, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται ασφαλώς η Ελλάδα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ακόμη ότι «ο Κάθετος Διάδρομος είναι win-win για την Ουκρανία, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη».

Στο επίκεντρο τα θαλάσσια drones

Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο. Κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση των εχθροπραξιών ως το πρώτο βήμα για την έναρξη μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μία βιώσιμη και διαρκή ειρήνη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε ακόμη τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή της προοπτική. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία διαδικασία με διακυβερνητικό χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στις ίδιες επιδόσεις των υποψηφίων προς ένταξη κρατών.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς για την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε τον ρόλο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και στην ενεργειακή θωράκιση της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί μετά τις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα για την προμήθεια και μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και από τη σημερινή συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στη ΔΕΠΑ και τη Naftogaz.

Συζητήθηκε ακόμη η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων, και η διερεύνηση πιθανοτήτων συνεργασίας, στον τομέα των θαλασσίων drones, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ελλάδα και στα οποία η Ουκρανία έχει μεγάλη τεχνογνωσία

Το μήνυμα Κακλαμάνη και η αναφορά στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, αναχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου και κατευθύνθηκε προς τη Βουλή των Ελλήνων. Εκεί, τον περίμενε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Οι δυο τους είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο γραφείο του κ. Κακλαμάνη που διήρκησε περίπου μισή ώρα.

Νωρίτερα, ο κ. Κακλαμάνης, υποδεχόμενος τον Ουκρανό Πρόεδρο, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα γενικά και η Βουλή των Ελλήνων στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων από την πρώτη στιγμή συντάχθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας». Αυτό όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, οφείλεται σε δύο λόγους, πρώτα στην πίστη που έχει η Ελλάδα στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Αλλά οφείλεται και στο ότι πριν από 50 χρόνια και εμείς ως ελληνισμός έχουμε υποστεί το ίδιο πρόβλημα στην Κύπρο.

Όπως εκτίμησε ο πρόεδρος της Βουλής, αν η πολιτισμένη Δύση, η Ευρώπη και η Αμερική είχαν αντιδράσει όπως έπρεπε τότε στην εισβολή του τουρκικού στρατού, τότε ίσως να μην είχε υποστεί η Ουκρανία την εισβολή της Ρωσίας, «ίσως ο κύριος Πούτιν να το είχε σκεφτεί καλύτερα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ευχαρίστησε Έλληνες βουλευτές που τάχθηκαν από την πρώτη στιγμή υπέρ της χώρας τους, και στηρίζουν την Ουκρανία και τον Ουκρανικό λαό ενάντια σε αυτή την βάρβαρη και αιματηρή εισβολή. Αναφέρθηκε στα πολλά είδη στήριξης, και όπως σήμερα «σήμερα ανοίγει ο δρόμος της ενεργειακής ασφάλειας». Τέλος, ο κ. Ζελένσκι κατέληξε επισημαίνοντας πως «δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη συμβολή της Ελλάδας, μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή της εισβολής, έδωσε καταφύγιο σε πρόσφυγες».