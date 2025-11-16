Εφτασε στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στις 12:25 το μεσημέρι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το αεροσκάφος που μετέφερε τον ίδιο και τα μέλη της ουκρανικής αποστολής, σηματοδοτώντας την έναρξη της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης ανέλαβε να καλωσορίσει τον Ουκρανό πρόεδρο, στο πλαίσιο των διμερών επαφών που αναμένεται να εστιάσουν στην ενέργεια και την άμυνα.

Στο αεροδρόμιο άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε τιμές στον κ. Ζελένσκι. Στο σημείο στρώθηκε και κόκκινο χαλί για την άφιξη του Ουκρανού ηγέτη.

Παράλληλα, άγημα απόδοσης τιμών έχει παραταχθεί και έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο διπλωματικό πρόγραμμα του Ζελένσκι ενόψει χειμώνα, με στόχο την ενίσχυση των διεθνών συμμαχιών της Ουκρανίας.

Στο επίκεντρο των επαφών του Ουκρανού προέδρου με την ελληνική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία βρίσκεται ο Κάθετος Διάδρομος μεταφοράς LNG και η νέα ενεργειακή συμφωνία Κιέβου–Αθήνας, που αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.

Το πρόγραμμα του κ. Ζελένσκι

Πρώτος του σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο περίπου στις 13:00 όπου θα έχει συνομιλίες με τον κ. Τασούλα και λίγο μετά, στις 13:45 θα επισκεφτεί το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό.

Στις 15.00 θα μεταβεί στη Βουλή όπου θα συναντηθεί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Κίεβο.

Μετά την Αθήνα, ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί τη Δευτέρα στο Παρίσι και την Τρίτη στη Μαδρίτη.

Απαγόρευση συναθροίσεων και μέτρα ασφαλείας

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε γενική απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων από τις 06:00 έως τις 22:00 της Κυριακής σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της Αθήνας, καθώς και σε περιοχές των δήμων Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου.

Οι ζώνες απαγόρευσης περικλείονται από βασικούς οδικούς άξονες, όπως οι λεωφόροι Βασ. Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Κηφισίας, καθώς και δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, τον Λυκαβηττό και κρίσιμα σημεία της βόρειας Αθήνας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η απαγόρευση κρίθηκε αναγκαία λόγω «σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια» και πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων που θα μπορούσαν να διαταράξουν την κοινωνική και οικονομική ζωή στις εν λόγω περιοχές.