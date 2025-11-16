Με τη συνάντησή του με τον Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ολοκλήρωσε τον κύκλο των επαφών του στη χώρα μας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για τα ενεργειακά.

Από την πλευρά του ο κ. Κακλαμάνης επεσήμανε: «Σήμερα η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται τον πρόεδρο της δοκιμαζόμενης Ουκρανίας. Κύριε πρόεδρε η Ελλάδα γενικά και η Βουλή των Ελλήνων, στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων, από πρώτη στιγμή εντάχθηκε στο πλευρό σας.

Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους πρώτος η πίστη που έχει η Ελλάδα στους κανόνες διεθνούς δικαίου. Όποιος παραβιάζει κανόνες διεθνούς δικαίου η Ελλάδα πάει απέναντι. Ο δεύτερος λόγος οφείλεται σε κάτι που ακούσατε από τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό. Πριν από 50 χρόνια, εμείς σαν ελληνισμός, έχουμε υποστεί το ίδιο πρόβλημα στην Κύπρο.

Κύριε πρόεδρε, προσωπικά πιστεύω αν η πολιτισμένη δύση ή Ευρώπη δηλαδή και η Αμερική είχαν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως να μην είχε υποστεί η Ουκρανία την εισβολή της Ρωσίας. Ίσως ο κύριος Πούτιν να το είχε σκεφτεί καλύτερα. Η Βουλή των ελλήνων εύχεται ειρήνη σύντομα στην πατρίδα σας. Αλλά για να είναι μια ειρήνη σταθερή πρέπει η κατάπαυση πυρός να γίνει χωρίς προϋποθέσεις και να βασίζεται σε κανόνες του διεθνούς δικαίου

Η Βουλή των ελλήνων είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με δική σας βουλή μέσω ομάδων φιλίας για οποιοδήποτε θέμα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον λαό της Ουκρανιας»

Ζελένσκι: «Σήμερα ανοίγει καινούργιος δρόμος στις σχέσεις Ελλάδας και Ουκρανίας»

Από την πλευρά του ο κ. Ζελένσκι τόνισε: «Ευχαριστώ τους Έλληνες βουλευτές που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας, αλλά και τη γενικότερη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία και σε διεθνές επίπεδο, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στη σύντομη παρέμβασή του.

Η στήριξη από την Ελλάδα ήταν και ανθρωπιστική και στρατιωτική, συνέχισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά από σήμερα ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος, αυτός της ασφάλειας.

Η Ελλάδα μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή, ο ελληνικός λαός ήταν ευαίσθητος και έδωσε καταφύγιο σε πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες, πρόσθεσε και κατέληξε ευχαριστώντας την Ελλάδα για τα μηνύματα που στέλνει για μια δίκαιη ειρήνη και για την μελλοντική ανοικοδόμηση της χώρας».