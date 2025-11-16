Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αθήνα, με τον ίδιο να επιλέγει την ελληνική πρωτεύουσα ως πρώτο σταθμό της νέας ευρωπαϊκής του περιοδείας.

Η επίσκεψη λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, με την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων Ελλάδας–Ουκρανίας να βρίσκεται στο επίκεντρο, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του είπε ότι Αθήνα και Κίεβο προανήγγειλε τη σύναψη ενεργειακής συμφωνίας με τη Ελλάδα. «Συνάπτουμε συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιλογών για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο, τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και στρατηγικά για το μακροπρόθεσμο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι νέες συμφωνίες με ευρωπαϊκές χώρες, «από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα», θα θωρακίσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας, ευχαριστώντας τους εταίρους για τη στήριξή τους.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η Ελλάδα διαδραματίζει ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, χάρη στον κάθετο διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου και την ελληνοαμερικανική συνεργασία στην προμήθεια LNG. Μια νέα συμφωνία Αθήνας–Κιέβου αναμένεται να ενισχύσει τη γεωπολιτική σημασία της χώρας ως κόμβου διανομής ενέργειας προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο που η Ουκρανία επιδιώκει την ενίσχυση των ευρωπαϊκών της συμμαχιών.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 12:00, με το χρονοδιάγραμμα να παραμένει ευέλικτο για λόγους ασφαλείας.

Πρώτος του σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο περίπου στις 13:00 όπου θα έχει συνομιλίες με τον κ. Τασούλα και λίγο μετά τις 13:45 θα επισκεφτεί το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό. Στις 15.00 θα μεταβεί στη Βουλή όπου θα συναντηθεί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Κίεβο.

Μετά την Αθήνα, ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί τη Δευτέρα στο Παρίσι και την Τρίτη στη Μαδρίτη.

Απαγόρευση συναθροίσεων και μέτρα ασφαλείας

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε γενική απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων από τις 06:00 έως τις 22:00 της Κυριακής σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της Αθήνας, καθώς και σε περιοχές των δήμων Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου.

Οι ζώνες απαγόρευσης περικλείονται από βασικούς οδικούς άξονες, όπως οι λεωφόροι Βασ. Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Κηφισίας, καθώς και δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, τον Λυκαβηττό και κρίσιμα σημεία της βόρειας Αθήνας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η απαγόρευση κρίθηκε αναγκαία λόγω «σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια» και πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων που θα μπορούσαν να διαταράξουν την κοινωνική και οικονομική ζωή στις εν λόγω περιοχές.