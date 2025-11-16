Μετά τον Παναμά και τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε το στρατιωτικό του ενδιαφέρον σε μια άλλη χώρα, τη Νιγηρία. Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής με τα «όπλα υψωμένα» για να σώσουν τους Χριστιανούς.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ είπε στο Fox News ότι «έρχεται» για τις τζιχαντιστικές ομάδες της περιοχής. Οι δηλώσεις αυτές δεν έγιναν στο κενό. Στην Ουάσιγκτον, βουλευτές και λομπίστες μιλούν για δεκάδες χιλιάδες σφαγιασμένους πιστούς, ενώ η κυβέρνηση της Νιγηρίας απαντά ότι τα νούμερα είναι φουσκωμένα και πως οι νεκροί είναι Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί αντιστοίχως.

Πίσω όμως από τη δημόσια ρητορική, εξελίσσεται μια παράλληλη μάχη επιρροής. Εκεί, όπου συναντώνται συντηρητικοί κύκλοι, χριστιανικές οργανώσεις και τα αυτονομιστικά κινήματα της Μπιάφρα που αναζητούν δυτική στήριξη.

Στο σημείο που τέμνονται όλα αυτά βρίσκεται ο ελληνοαμερικανός λομπίστας Ηλίας Γερασούλης που εκπροσωπεί, μέσω της εταιρίας Moran Global Strategies, την «Κυβέρνηση της Μπιάφρα στην Εξορία» η οποία αντιπροσωπεύει ένα αυτονομιστικό κίνημα που επιδιώκει την ανεξαρτησία της νοτιοανατολικής Νιγηρίας από το 1967.

Ο ρόλος του Ηλία Γερασούλη

«Η εξόριστη κυβέρνηση εκπροσωπεί τις χριστιανικές φυλές και συνεχίζει έναν αγώνα που δεν έκλεισε ποτέ. Σήμερα στη χώρα που είναι η πιο επικίνδυνη για να είσαι Χριστιανός, αυτός ο αγώνας είναι πιο επίκαιρος από ποτέ», εξηγεί ο Ηλίας Γερασούλης στο «Βήμα».

Χωρίς επίσημη πολιτική στήριξη από την Ουάσιγκτον, οι κινήσεις του Γερασούλη και ενός συνασπισμού χριστιανικών ακτιβιστικών οργανώσεων ήταν μεθοδικές. Επιστολές στο Κογκρέσο που περιέγραψαν τις διώξεις εναντίον των χριστιανών. Παρουσίαση της Μπιάφρα ως μια χριστιανική, παραμελημένη και κρίσιμη περιοχή λόγω πετρελαίου. Το αφήγημα βρήκε τον δρόμο του και έφτασε στα πρόθυμα αυτιά στους κύκλους που επηρεάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Οκτώβριο, ο Γερασούλης και ο πρωθυπουργός της εξόριστης κυβέρνησης είδαν τον Τεντ Κρουζ. Ο γερουσιαστής, από τους λίγους που έχουν άμεση πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, κατέθεσε λίγο μετά το πρώτο του νομοσχέδιο για τις διώξεις στη Νιγηρία.

Η Νιγηρία αντέδρασε επιθετικά. Κατηγόρησε τον Κρουζ ότι λειτουργεί υπέρ ενός τρομοκρατικού κινήματος και στοχοποίησε τον Γερασούλη, υποστηρίζοντας ότι κατέβαλε περίπου είκοσι χιλιάδες δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του γερουσιαστή. Κατηγόρησε μάλιστα και την

Moran Global Strategies ότι «ξεπλένει» μια τρομοκρατική οργάνωση της οποίας ένοπλες φράξιες έχουν εμπλακεί σε επιθέσεις κατά πολιτών.

Σε αυτές τις κατηγορίες, ο Γερασούλης που μεγάλωσε στο Νιού Τζέρσεϊ απαντά σε προσωπικό τόνο. «Στους ανθρώπους της Μπιάφρα βλέπω πρόσωπα που μου θυμίζουν τις ιστορίες με τις οποίες μεγάλωσα», λέει αναφερόμενος στις αφηγήσεις που έχει ακούσει για την καταγωγή της οικογένειας του από το Σούλι και τον αγωνιστή Κίτσο Τζαβέλα.

«Δεν είναι τυχαίο που έχω αναπτύξει μια ειδικότητα σε πελάτες που εκπροσωπούν απελευθερωτικά κινήματα. Είμαι περήφανος που προσπαθήσω να τους δώσω το δίκαιο που πολλές φορές τους στερούν μεγάλα γεωπολιτικά συμφέροντα».

«Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε εις πέρας την Αποστολή»

Ο πρωθυπουργός της εξόριστης κυβέρνησης της Μπιάφρα, Ογκετσούκγου Νκέρε, δεν ωραιοποιεί τίποτα. Περιγράφει μια πραγματικότητα που, όπως λέει, αγνοήθηκε για χρόνια από την Ουάσιγκτον και ειδικά από την κυβέρνηση Μπάιντεν που έβγαλε, χωρίς να έχει σημειωθεί καμία πρόοδος, τη Νιγηρία από τις «χώρες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος».

«Τους λέγαμε ότι μας σκοτώνουν και αυτοί μας έλεγαν ότι φταίει η κλιματική αλλαγή και ότι οι Μουσουλμάνοι κτηνοτρόφοι Φουλάνι πιέζονται από την ξηρασία και κατεβαίνουν προς τον νότο. Αυτή ήταν η επίσημη γραμμή», εξηγεί στο «Βήμα».

«Ζούμε εδώ και δεκαετίες στην πράξη μια συστημική ανισότητα. Η περιοχή που παράγει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Νιγηρίας δεν ελέγχει τίποτα από αυτά. Η εξόρυξη γίνεται εδώ. Η επεξεργασία και τα έσοδα φεύγουν. Οι υποδομές κτίζονται σε άλλες επαρχίες. Εδώ μένει μόνο το ρίσκο, η αστάθεια και η κρατική καταστολή».

Στο θέμα της ασφάλειας η γλώσσα του γίνεται πιο ωμή. «Υπάρχουν επιθέσεις σε χριστιανικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν λιντσαρίσματα. Υπάρχουν περιοχές όπου η πολιτεία δεν εμφανίζεται ποτέ. Ζούμε με την αίσθηση ότι είμαστε απροστάτευτοι».

Στην ερώτηση για το τι αλλάζει με την κυβέρνηση Τραμπ, ο Νκέρε απαντά με άμεσο τρόπο που φανερώνει την πρόθεση της Μπιάφρα να προσφέρει στις ΗΠΑ «γη και ύδωρ» με αντάλλαγμα την ανεξαρτησία.

«Βλέπουν τα πράγματα πιο πρακτικά. Δεν φοβούνται το ρίσκο. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε όσα χρειάζονται οι ΗΠΑ. Έχασαν βάσεις στη δυτική Αφρική. Εμείς μπορούμε να τους προσφέρουμε παρουσία, συνεργασία και στρατιωτικές βάσεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε ενεργειακές συμφωνίες. Οι πόροι είναι στη γη μας και θα είμαστε έτοιμοι να τους αξιοποιήσουμε από κοινού με τους στρατηγικούς εταίρους μας».

Όσον αφορά την εικόνα της στρατιωτικής κατάστασης εξηγεί ότι «υπάρχει ένα ένοπλο κίνημα που απαρτίζεται από περισσότερους από 50.000 στρατιώτες. Δεν ελέγχουμε ακόμα τα αστικά κέντρα, αλλά έχουμε ήδη καταφέρει να απελευθερώσουμε διάσπαρτες ζώνες σε δάση και απομακρυσμένες περιοχές. Και με την κατάλληλη βοήθεια είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας την αποστολή».

Στην ερώτηση για το πόσο αισιόδοξος είναι για την επιτυχία του κινήματος, κλείνει με την φράση του Νέλσον Μαντέλα «ο δρόμος προς την ελευθερία είναι μακρύς».