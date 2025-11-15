Ένα διπλό σκηνικό όσον αφορά το καιρό αναμένεται να ζήσει η χώρα μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς σύμφωνα με τις προγνώσεις τη εβδομάδα θα ξεκινήσει με έντονη ζέστη για την εποχή, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη, ενώ προς το τέλος του μήνα αναμένεται να «χειμωνιάσει» για τα καλά.

Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με αίθριο καιρό, ωστόσο από τη Δευτέρα 17/11 η χώρα μπαίνει στον «αστερισμό των νοτιάδων». Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ θα μεταφέρουν σκόνη από την Αφρική, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ παράλληλα θα φέρουν θερμότερες αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα, με θερμοκρασιακή ανωμαλία της τάξης των 6–8 βαθμών. Χαρακτηριστικά, την Τρίτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 22–24 βαθμούς σε Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Οι βροχές θα είναι περιορισμένες, επηρεάζοντας από την Τρίτη και μετά κυρίως τα δυτικά και βορειοδυτικά.

Την ίδια στιγμή, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει ότι το «ατμοσφαιρικό βουνό» που μέχρι τώρα κρατούσε μακριά τις κακοκαιρίες υποχωρεί. Έτσι, από το προσεχές Σαββατοκύριακο ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή των κακοκαιριών, με την πρώτη να φτάνει στην Ελλάδα γύρω στη Τρίτη – Τετάρτη. Στην αρχή, όπως εξηγεί, το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, αλλά η συνέχεια θα είναι πιο χειμερινή.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, κοντά στις 24–25 Νοεμβρίου μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται να κινηθεί από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και δίνοντας την πρώτη πραγματική γεύση χειμώνα.

Έτσι, ενώ η τρέχουσα εβδομάδα θα κυλήσει με ζέστη, υγρασία, σκόνη και έντονους νοτιάδες, η επόμενη φαίνεται πως θα σηματοδοτήσει σταδιακή μεταβολή του καιρού, με κορύφωση προς τα τέλη Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ για το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά – ημιορεινά της υπόλοιπης Μακεδονίας η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιαοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση γι΄αύριο, Κυριακή

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στην περιοχή της Κρήτης δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.