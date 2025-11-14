Ο καιρός αρχίζει να μπαίνει σε τροχιά χειμώνα σταδιακά, αφού καταρρέει ο αντικυκλώνας. Σιγά σιγά τα πρώτα «γερά» κρύα θα αρχίσουν να «χτυπάνε» τη χώρα μας. Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, «το πεδίο βαρομετρικών πιέσεων με το γράμμα “Υ”, το οποίο έχει επεκταθεί πάνω από την περιοχή μας», δημιουργεί υψηλές πιέσεις που «εμποδίζουν» τις κακοκαιρίες. Αυτή η κατάσταση όμως, θα επικρατήσει μέχρι τη Δευτέρα.

Σημειώνεται δε, η υψηλή ατμοσφαιρική πίεση λειτουργεί σαν φράγμα, εμποδίζοντας τη διείσδυση κακοκαιριών στη χώρα μας. Το αποτέλεσμα είναι η διατήρηση καλού καιρού για αρκετές ημέρες, με το κύριο χαρακτηριστικό να είναι η ηλιοφάνεια και η ύπαρξη τοπικών ομιχλών, κυρίως τις πρωινές ώρες. Ωστόσο, το κρύο θα είναι αισθητό, ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά και βορειοηπειρωτικά τμήματα, όπου οι θερμοκρασίες θα πέσουν κάτω από το μηδέν.

Πότε υποχωρεί ο αντικυκλώνας;

Ωστόσο, μετά την Τρίτη αναμένεται η σταδιακή εξασθένηση του αντικυκλώνα, που θα επιτρέψει την είσοδο ψυχρών αερίων μαζών και κακοκαιριών από την κεντρική Ευρώπη.

Αυτή η αλλαγή θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε ένα πιο κρύο μοτίβο, με πιθανή ενίσχυση χειμωνιάτικων καιρικών συνθηκών προς το τέλος Νοεμβρίου. Υπάρχει μάλιστα η πιθανότητα να φτάσουν και πολικές αέριες μάζες στα βόρεια τμήματα της χώρας στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός;

Από τη Δευτέρα λοιπόν, θα ανοίξει ο δρόμος για την είσοδο κακοκαιριών στη χώρα μας. Κοντά στα μέσα της εβδομάδας (Τρίτη – Τετάρτη), μας έρχεται και πάλι ένα κύμα κακοκαιρίας για να μας θυμίσει στην αρχή φθινοπωρινές καιρικές καταστάσεις και στην πορεία να μας οδηγήσει σε μία πρώτη γεύση από χειμώνα.

Τα προγνωστικά στοιχεία θέλουν κοντά στις 24 με 25 Νοεμβρίου να κατεβαίνει μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα, η οποία θα επηρεάσει πρώτα τμήματα της δυτικής και βόρειας Ευρώπης και δειλά δειλά θα φθάσει μέχρι και τη χώρα μας για να πάρουμε μία γεύση από χειμώνα, πέφτοντας αρκετούς βαθμούς ο υδράργυρος.