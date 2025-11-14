Το Σάββατο ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, καθώς δεν αναμένονται βροχές, αλλά νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ψύχρα θα είναι αισθητή και θα δημιουργηθούν τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Μεγάλα θα είναι τα διαστήματα με ήλιο σε όλη τη χώρα μέσα στην ημέρα, με αραιές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο. Aπό το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρώτα στο Ιόνιο και σταδιακά το βράδυ θα εξαπλωθούν και στις ηπειρωτικές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ήπια επίπεδα, πλησιάζοντας τους 18 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, 19 – 20 στις υπόλοιπες περιοχές και θα φτάσει μέχρι 23 στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο αρχικά θα είναι βόρειοι, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς 2 – 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 – 4 μποφόρ και στα νότια 5, τοπικά έως 6.

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις και τοπικές ομίχλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, και λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 – 20 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 2 – 3 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα λόγω ομίχλης περιμένουμε τις πρώτες πρωινές ώρες και το βράδυ, με πιο πυκνή συννεφιά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 – 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 – 3 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στην νότια Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά και από το βράδυ στα βορειοδυτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Τη Δευτέρα, αραιές νεφώσεις, βαθμιαία πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία. Τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Την Τρίτη, στα δυτικά και τα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.