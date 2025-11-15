Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Τι σνησυχεί τον Πρόεδρο

Ο Κώστας Τασούλας για τη σταθερότητα, τη συναίνεση και την επόμενη ημέρα των εκλογών

Ο κίνδυνος ενός πολιτικού αδιεξόδου μετά τις εκλογές απασχολεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, όπως πληροφορείται το «Β».

«Η κυβέρνηση έχει υπέρ της τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερως στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βαρύνεται από τη φθορά του χρόνου, ενώ η αντιπολίτευση αδυνατεί να κεφαλαιοποιήσει το αποτέλεσμα αυτής της φθοράς» φέρεται να υπογραμμίζει σε συνομιλητές του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Τασούλας επισημαίνει την έλλειψη συναινέσεων που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα, στοιχείο που συνδέεται με το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων αναμετρήσεων στις ερχόμενες εκλογές.

Όπως λέει δε χαριτολογώντας, δεν θα ήθελε η πολιτική ζωή της χώρας να αποκτήσει χαρακτηριστικά «γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας».

ΤΟ ΒΗΜΑ – Κολλημένη βελόνα

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Η παρατήρηση όπως διατυπώθηκε πρόσφατα είναι σωστή. Η βελόνα μοιάζει όντως κολλημένη και δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι θα ξεκολλήσει άμεσα.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τις ευρωεκλογές περιγράφουν την ίδια περίπου εικόνα με ελάχιστες αυξομειώσεις.

Η θετική τους ανάγνωση είναι ότι καταγράφουν ένα συνολικά σταθερό πολιτικό σκηνικό. Η αρνητική είναι ότι το σκηνικό αυτό περιέχει την ίδια στιγμή και τα στοιχεία της αποσταθεροποίησής του.

Αυξημένη δυσαρέσκεια, διάχυτη δυσπιστία, υπόκωφη αμφισβήτηση.

«Πώς να δανείσεις κάτι που δεν σου ανήκει;»

Ο Ντέιβιντ Ουίλκινσον για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Αυτές τις μέρες προβάλλεται στους κινηματογράφους του Λονδίνου το ντοκιμαντέρ «The Marbles» που υπογράφει ο Ντέιβιντ Ουίλκινσον. Ο βρετανός δημιουργός μιλάει στο «Βήμα» για τη μακρόχρονη προσπάθειά του να αφηγηθεί την αληθινή ιστορία των Γλυπτών του Παρθενώνα. «Οι πλούσιοι εκείνης της εποχής πήγαιναν στην Ελλάδα για το “grand tour” και έβλεπαν τον Έλγιν ως καταστροφέα. Ήταν έξαλλοι μαζί του» λέει.

Ακόμη,

Οι συμπληγάδες της εκπαίδευσης

Διάλογος στο «Β»: Θα γίνουν οι μαθητές σκλάβοι της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Συζητούν: Αντρέας Σλάιχερ, Γουέιν Χολμς

Ερευνα: Το Δημογραφικό κλείνει σχολεία και πανεπιστήμια

Μαρτυρίες: «Κανείς γύρω μου δεν έχει παιδί»

Ελληνικό Αξιόχρεο

Το ορόσημο του 2032

Γιατί θα συνεχιστεί το «success story» του δημόσιου χρέους

Τι εξηγεί ότι στο τέλος της 10ετίας το χρέος της Ελλάδας θα είναι μικρότερο από εκείνο της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Βελγίου, ενώ το ελληνικό αξιόχρεο θα έχει βαθμολογία μίνιμουμ «Α-».

Σύγχρονη ζωή

«Ταυτόχρονα εργαζόμενη, μητέρα και σύντροφος. Μέχρι που έσπασα»

Η συγγραφέας Amanda Goetz γράφει για τους πολλαπλούς ρόλους που καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Πώς αντεπεξέρχεται κανείς στις παράλληλες υποχρεώσεις της ημέρας;

Μιλούν & Γράφουν

Γιώργος Πρεβελάκης, Ομ. καθηγητής Σορβόννης: «Η ευκαιρία με τον ΟΟΣΑ που χάθηκε στην Κρήτη»

Σεράπ Γκιλέρ, Υφυπ. Εξωτερικών Γερμανίας: «Με την Τουρκία μιλάμε ανοιχτά αλλά όχι δημόσια»

Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ: «Η ελπίδα για το κλίμα δεν έχει χαθεί ακόμη»

Ντέιβιντ Γουάλας-Γουέλς, Συγγραφέας «Ακατοίκητης Γης»: «Ζούμε σε μια περίοδο εφησυχασμού»

