Άγνωστοι γάζωσαν με 14 σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα και μάλιστα φεύγοντας τού άφησαν στην είσοδο ένα μαύρο στεφάνι!

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», όλα έγιναν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης 13/11 στην περιοχή όπου διαμένει ο επιχειρηματίας. Οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν, στοχεύοντας τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού, προκαλώντας πανικό στη γειτονιά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι συνέλεξαν συνολικά 14 κάλυκες, οι οποίες εντοπίστηκαν σκορπισμένες σε διάφορα σημεία του κήπου. Επίσης οι αστυνομικοί πήραν και το μαύρο στεφάνι, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες για τον εντοπισμό στοιχείων που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Ο επιχειρηματίας επέστρεψε στη Ρόδο πριν δύο ημέρες και εκτιμάται ότι ο δράστης ή οι δράστες είχαν φροντίσει να γνωρίζουν πληροφορίες για το ταξίδι και την επιστροφή του, προκειμένου να καθορίσουν τον χρόνο εκτέλεσης της πράξης τους.