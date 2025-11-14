Δύο πρόσωπα αναμένεται να έχει ο καιρός το επόμενο διάστημα. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια και την θερμοκρασία σε ίδια επίπεδα, ωστόσο από τα μέσα της άλλης εβδομάδας το σκηνικό ενδέχεται να αλλάξει δραματικά.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή για τις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι καλός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στα Επτάνησα και στις βόρειες περιοχές της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 2-3 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.



Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία να κυμαίνεται από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες 2-3 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα στα δυτικά αραιές νεφώσεις που τη νύχτα κατά τόπους θα είναι πυκνότερες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, στα ανατολικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Δευτέρα, στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου:

«Ο Ηρακλής μας βάζει στην κατάψυξη»

Προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας, βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα μας βάλει και πάλι σε φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Μέσα στην άλλη εβδομάδα, το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα «Ηρακλής» βάζει στην κατάψυξη μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου, όπως φαίνεται και στον τελευταίο χάρτη.

Οι ενδείξεις επιμένουν ότι μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα τμήμα αυτής της πολικής αέριας μάζας θα απασχολήσει και τη χώρα μας, χωρίς όμως ακόμα να είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερα στοιχεία καθώς ο προγνωστικός ορίζοντας είναι ακόμη ασταθής και αρκετά μεγάλος.