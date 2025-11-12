Η τελευταία κακοκαιρία -που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη Λέσβο– δίνει τη θέση της στον ήλιο και τον καλό καιρό.

«Τέλος οι βροχές ως το τέλος της εβδομάδας», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς, με το πρόβλημα της λειψυδρίας να επανέρχεται διαρκώς στο προσκήνιο, καθώς η κατάσταση βρίσκεται ήδη στο κόκκινο με το 50% των υδάτινων αποθεμάτων να έχουν χαθεί. Οι θερμοκρασίες θα είναι κανονικές για την εποχή σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ…

Θα πάρουμε μια μεγάλη “ανάσα” χωρίς βροχές ως το τέλος της εβδομάδος, με βοριαδακι και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή.@Starchannelnew1 @duthnac pic.twitter.com/LZSlgKMEkM — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 11, 2025

ΕΜΥ: Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές τοπικές νεφώσεις σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και πιθανώς τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια και πιθανώς στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς στα Δωδεκάνησα, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θερμότερος από το κανονικό ο Δεκέμβριος

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο Δεκέμβριος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου.

Όπως φαίνεται στο γράφημα του meteo σύμφωνα με το 78,5% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Δεκεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016).

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 28%, 26% και 24.5% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 14% και 7,5% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.0°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Δεκεμβρίου με βάση την μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην κεντρική και την βορειοανατολική Ευρώπη όπου ξεπερνούν τον +1.5°C.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.