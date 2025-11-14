5 το πρωί: Στη Βουλή η ακρίβεια – Στην Αθήνα ο Ζελένσκι – Σεισμός Επσταϊν και στην Άγκυρα
Με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η απάντηση του πρωθυπουργού στον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, θέμα που είναι σταθερά πρώτο στη λίστα των προβλημάτων που απασχολούν του πολίτες εδώ και καιρό. Ο πρωθυπουργός σκοπεύει να αξιοποιήσει την παρουσία του στη Βουλή και για να ενδυναμώσει τις σχέσεις του με τους βουλευτές της ΝΔ, προσκαλώντας τους σε καφέ καθώς η γκρίνια στο εσωτερικό δεν λέει να κοπάσει...
Κόντρα για την ακρίβεια στη Βουλή
- Η αφορμή της συζήτησης: Σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠαΣοΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος, θα απαντήσει στη Βουλή στις 12:00 σήμερα Παρασκευή (14/11) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού».
- Τιμές φωτιά στο κρέας: Σε είδος πολυτελείας θα εξελιχθεί η κατανάλωση κρέατος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μέσα σε έναν χρόνο – από τον Οκτώβριο του 2024– οι τιμές αυξήθηκαν κατά 10,6%, ενώ μόνο τον Οκτώβριο σημειώθηκε νέα άνοδος σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος αυξήθηκε κατά 5,3%, ακολουθούμενη από το αρνί και το κατσίκι με 3,4% και το χοιρινό με 1,6%.
- Όσπρια από χρυσάφι: Σε μεγάλο πρόβλημα εξελίσσεται και η άνοδος των τιμών των οσπρίων από το χωράφι στο ράφι των σούπερ μάρκετ λόγω των πολλαπλών ενδιάμεσων σταδίων και του κόστους που προστίθεται σε καθένα από αυτά. Οι φακές από 0,65 ευρώ/κιλό στον παραγωγό κοστίζουν 5,5 ευρώ στα σούπερ μάρκετ, τα φασόλια γίγαντες από 5 ευρώ/κιλό στον παραγωγό κοστίζουν 15,04 ευρώ/κιλό στα σούπερ μάρκετ και τα ρεβίθια από 0,50-0,60 ευρώ/κιλό κοστίζουν 7,40 ευρώ/κιλό στα σούπερ μάρκετ.
Στην Αθήνα ο Ζελένσκι υπό τη σκιά του σκανδάλου
- Πότε έρχεται; Αυθημερόν επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Κυριακή. Αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας και ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα. Αρχικά αναμένεται να μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Κατόπιν θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ αργότερα αναμένεται να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
- Στη σκιά των σκανδάλων διαφθοράς: Ο χρόνος που έρχεται στην Αθήνα δεν είναι και ο καλύτερος για τον Ζελένσκι που αντιμετωπίζει πολιτική κρίση στο εσωτερικό του καθώς πιέζεται από σκάνδαλα διαφθοράς και τις διώξεις που έχουν ασκηθεί κατά δύο πρώην κοντινών συνεργατών του αλλά και τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει και για δύο υπουργούς του.
- Η Ρωσία κερδίζει έδαφος: Ούτε τα νέα από τα μέτωπα του πολέμου είναι ενθαρρυντικά μιας και οι ουκρανικές δυνάμεις δέχονται πλήγματα σε κρίσιμα σημεία όπως στο Ποκρόβσκ, στο Κουπιανσκ και σε περιοχές της Ζαπορίζια.
Φίλος του Έπσταϊν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία
- Στενές επαφές: Μια νέα ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του νυν πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, αναδεικνύουν τα τουρκικά και αμερικανικά μέσα. Στο mail ο Έπσταϊν του ζητούσε φωτογραφία «με το παιδί», για να τον κάνει να χαμογελάσει. Τα μηνύματα του 2016, στα οποία ο Μπάρακ προτείνει να συναντηθούν, επιβεβαιώνουν τη στενή σχέση τους, που είναι γνωστή εδώ και χρόνια.
- «Απάτη Έπσταϊν»: Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, υποστήριξε ότι τα τρία email δεν αποδεικνύουν τίποτα και πως οι Δημοκρατικοί κατασκεύασαν ψευδές αφήγημα για να πλήξουν τον Τραμπ. Η υπόθεση προκαλεί έντονη αναστάτωση στη βάση των Ρεπουμπλικανών, καθώς σε πρόσφατη δημοσκόπηση μόνο 4 στους 10 δηλώνουν ικανοποιημένοι με τους χειρισμούς του προέδρου. Ο Τραμπ, επιχειρώντας να περιορίσει τη ζημιά, χαρακτήρισε την υπόθεση «Απάτη Έπσταϊν».
- Θύελλα αντιδράσεων: Η δημοσιοποίηση των email προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, οδηγώντας ακόμη και σε έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ για απόπειρα συγκάλυψης και πιέζουν, με τη στήριξη ορισμένων Ρεπουμπλικανών, να ανοίξει ο φάκελος της υπόθεσης Έπσταϊν πριν από τα Χριστούγεννα. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Γκιλέιν Μαξγουελ διαπραγματεύεται την αποφυλάκισή της με αντάλλαγμα τη σιωπή της, ενώ ο δημοσιογράφος Μάικλ Γουλφ δηλώνει πως διαθέτει πάνω από 100 ώρες ηχητικών συνομιλιών με τον Έπσταϊν.
Τι ισχύει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
- Τα δεδομένα: Με τις συγκυρίες να είναι πλέον ευνοϊκές για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, λόγω του ενδιαφέροντος της Ουάσιγκτον για την ανατολική Μεσόγειο και της αναβίωσης του σχήματος 3+1 (Ελλάδα- Κύπρος- Ισραήλ και ΗΠΑ), Αθήνα και Λευκωσία «παγώνουν» προς το παρόν το έργο προκειμένου να επανεξετάσουν τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους αλλά και να αναζητήσουν πιθανούς επενδυτές.
- Η ανακοίνωση: Την ίδια ώρα, η Κομισιόν, μέσω της αρμόδιας εκπροσώπου της, τονίζει ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector-GSI), είναι «στρατηγική μας προτεραιότητα και είναι σημαντικό να δει το φως της ημέρας το συντομότερο δυνατό». «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και τη δικαιοδοσία μας για να βοηθήσουμε στην πρόοδο αυτού του έργου GSI, και για να το πετύχουμε αυτό, ο Επίτροπος προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κύπρο», πρόσθεσε η Άνα Κάιζα.
- Το χρονοδιάγραμμα: Και η εκπρόσωπος της Κομισιόν, όμως, απέφυγε να δώσει πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου, τονίζοντας ότι η υλοποίησή του εναπόκειται στους φορείς που συμμετέχουν σε αυτό.
Έρχονται νέοι δασμοί στα αφορολόγητα δέματα Shein και Temu;
- Οι δασμοί: Η ελληνική αγορά βρίσκεται σε αναμονή για την απόφαση της Ε.Ε. σχετικά με τη θέσπιση δασμών στα εισαγόμενα δέματα από τρίτες χώρες (Shein, Temu, Trendyol), με τους υπουργούς Οικονομικών να συναντιούνται στις Βρυξέλλες για το Eurogroup και το Ecofin (12–13 Νοεμβρίου). Μάλιστα, έγιναν προτάσεις για άμεση αλλαγή στον κανονισμό της Ε.Ε και κατάργηση του de minimis για τα δέματα με αξία κάτω από 150 ευρώ, όπως και για τη θέσπιση διαχειριστικού τέλους και ενίσχυση των ελέγχων στις εισαγωγές.
- Η αντιμετώπιση: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πλημμύρα αφορολόγητων δεμάτων από την Κίνα (άνω του 80% των ελέγχων), με 4,6 δισ. αγορές από Shein, Temu και Trendyol το 2024. Η Γαλλία έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα στη Shein, ενώ η Ρουμανία θέσπισε τέλος 5 €, και Πολωνία – Ολλανδία εξετάζουν ανάλογα μέτρα. Οι κυβερνήσεις πιέζουν για ευρωπαϊκή λύση που θα ενισχύσει τους ελέγχους και τα δημόσια.
- Η θέση της Ελλάδας: Η Ελλάδα στηρίζει την πρόταση της Κομισιόν για επιβολή δασμών σε δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, με τον Κ. Πιερρακάκη να ζητά εφαρμογή του μέτρου από τις αρχές του 2026, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ο δίκαιος ανταγωνισμός απέναντι στις πλατφόρμες όπως Shein και Temu.
