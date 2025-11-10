Σε μεγάλο πρόβλημα εξελίσσεται η άνοδος των τιμών των οσπρίων από το χωράφι στο ράφι των σούπερ μάρκετ λόγω των πολλαπλών ενδιάμεσων σταδίων και του κόστους που προστίθεται σε καθένα από αυτά.

Αυτό περιλαμβάνει το κόστος συλλογής, μεταφοράς, τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, διανομής, αλλά και το κέρδος των μεσαζόντων και του τελικού καταστήματος, πέραν των αρχικών τιμών παραγωγού.

«Η λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι η αισχροκέρδεια και η κλεψιά απέναντι στον καταναλωτή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Απόστολος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.

«Έχουμε απορροφήσει ως παραγωγοί τις αυξήσεις των αγροτικών εφοδίων, το κόστος το εργατικό και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις τιμές των παραγόμενων οσπρίων των ελληνικών σε μια χαμηλή τιμή ώστε να μπορούμε να πουλάμε τα προϊόντα μας. Σε αυτή την αλυσίδα από τον παραγωγό στο ράφι, οι κρίκοι έχουν σπάσει.», υπογράμμισε ο Θωμάς Μάνος, Γ.Γ Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων.

«Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών μηχανισμών. Έχουμε να πολεμήσουμε με χιλιάδες πράγματα σε ό,τι αφορά στην περιοχή, έχουμε να πολεμήσουμε τις ελληνοποιήσεις. Προσπαθούμε με παρεμβάσεις μας στις κεντρικές υπηρεσίες να δείξουμε όλα τα θέματα», συμπλήρωσε.

Για τις ελληνοποιήσεις μίλησε ο κ. Άγγελος Πατάκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Δ/ντης Εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής.

«Είναι σημαντικό το πρόβλημα των ελληνοποιήσεων το οποίο αφορά όχι μόνο στα όσπρια αλλά και τα άλλα προϊόντα», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Δείτε το βίντεο: