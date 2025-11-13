Σε αναμονή βρίσκεται η ελληνική αγορά για τη θέσπιση δασμών στα εισαγόμενα δέματα (Shein, Temu, Trendyol) από τρίτες χώρες, την ίδια ώρα που υπουργοί Οικονομικών συναντιούνται στις Βρυξέλλες για το Eurogroup και το Ecofin, στις 12 και 13 Νοεμβρίου.

Στις Βρυξέλλες εξάλλου έχει μεταβεί και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες των συμβουλίων.

Η αγορά για Shein, Temu, Trendyol

«Περιμένουμε με μια επιφυλακτικότητα το τι θα αποφασίσουν στις Βρυξέλλες», επισημαίνει στον ΟΤ ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕΕ, διερωτώμενος εάν όντως «είναι έτοιμοι να πάρουν δεσμευτικές αποφάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ξεκάθαρα την κατάσταση. Έχουμε εξηγήσει ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πληγές που αντιμετωπίζει το ελληνικό λιανεμπόριο. Αναμένω να δω την προσέγγιση που θα υιοθετήσουν οι ευρωπαϊκές αρχές», πρόσθεσε.

«Έχει γίνει απόλυτα κατανοητό το πρόβλημα και πρέπει να δούμε σε τι θα καταλήξουν. Μιλήσαμε ήδη από το καλοκαίρι για την περίφημη “κερκόπορτα”, την ανάγκη για τη θέσπιση τίμιων και ίσων κανόνων όπως και για την άμεση αντίδραση της ΕΕ.

Κάναμε προτάσεις για άμεση αλλαγή στον κανονισμό της Ε.Ε και κατάργηση του de minimis για τα δέματα με αξία κάτω από 150 ευρώ, όπως και για τη θέσπιση διαχειριστικού τέλους και ενίσχυση των ελέγχων στις εισαγωγές, αναφορικά με ζητήματα ασφαλείας των προϊόντων και εναρμόνισής τους με βάση τους κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ. Τώρα περιμένουμε τις αποφάσεις».

Συνολικά 4,6 δισ. δέματα Shein, Temu, Trendyol αγοράστηκαν από Ευρωπαίους καταναλωτές το 2024.

Επιφυλακτικότητα

«Αναμένουμε τα αποτελέσματα από το Ecofin, χωρίς ωστόσο να είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος», σημείωσε στον ΟΤ ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, εκπρόσωπος για την Ελλάδα και μέλος ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου και αντιπρόεδρος GRECA.

«Η αρχική πρόταση που είχαν κάνει μετά τη διαβούλευση του Μαΐου αφορούσε το να αναθεωρηθεί ο νόμος και να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες από το 2028. Ωστόσο υποστηρίξαμε πως ήταν πολύ μακριά γι’ αυτό και ζητήσαμε ένα τέλος ευρωπαϊκό ή εθνικό. Συζητούσαν για 2 ευρώ και 4 ευρώ, το ζήτημα όμως είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση», πρόσθεσε.

«Γι’ αυτό και μιλήσαμε εγκαίρως για την ανεξέλεγκτη ροή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως μέσω πλατφορμών που κατακλύζουν την ελληνική αγορά με υπερβολικά χαμηλού κόστους και αμφίβολης συμμόρφωσης στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα ασφαλείας προϊόντα, που υπονομεύει συστηματικά τον ανταγωνισμό και αντιπροτείναμε το τέλος των 7 ευρώ».

Πάνω από το 80% των τελωνειακών ελέγχων προέρχονται από την Κίνα, κυρίως από αγαθά χαμηλής αξίας, όπως ρούχα, ηλεκτρονικά είδη και παιχνίδια.

Πίεση από τις εθνικές κυβερνήσεις

Η περίπτωση της Γαλλίας με την επιβολή συνεχών προστίμων ύψους 40 εκατ. στη Shein, αλλά και τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η πώληση sex toys σε μορφή παιδιών και όπλων, η οπισθοχώρηση της κινεζικής πλατφόρμας και η οργή του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί που απευθύνθηκε στις ευρωπαϊκές αρχές, δίνει άλλη βαρύτητα στη σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών.

«Θεωρούμε πως πίεσε την κατάσταση και έδειξε και ένα άλλο πρόσωπο της Γαλλίας – δεν είναι όμως η μόνη καθώς οι πληροφορίες λένε πως και η Σκανδιναβία προσανατολίζεται σε κάτι ανάλογο σε περίτωση πυο υπάρξει εκ νέου καθυστέρηση», σχολίασε ο κ. Σαββίδης.

Όπως εξάλλου επισήμαναν και οι Financial Times, οι κυβερνήσεις και οι λιανοπωλητές αντιμετωπίζουν μια πλημμύρα αφορολόγητων δεμάτων από την Κίνα, με την Ευρώπη να φοβάται μια νέα εισροή, αφότου η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε τον Αύγουστο μια απαλλαγή από τους δασμούς «de minimis» των ΗΠΑ που ίσχυε για είδη αξίας κάτω των 800 δολαρίων.

Με 4,6 δισ. δέματα από Shein, Temu, Trendyol, που αγοράστηκαν από Ευρωπαίους καταναλωτές το 2024, τα τέλη θα ενισχύσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς και θα χρηματοδοτήσουν περισσότερους τελωνειακούς ελέγχους. Πάνω από το 80% των τελωνειακών ελέγχων προέρχονται από την Κίνα, κυρίως από αγαθά χαμηλής αξίας, όπως ρούχα, ηλεκτρονικά είδη και παιχνίδια.

Αυτοί οι αριθμοί οδήγησαν και την Ρουμανία να είναι η πρώτη που εισήγαγε τέλος 5 ευρώ τον Αύγουστο, ενώ η Πολωνία και η Ολλανδία εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο επιβολής χρέωσης, ανέφεραν οι κυβερνήσεις τους.

Ο Πολωνός αναπληρωτής υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Ντάριους Στάντερσκι, δήλωσε ότι η Βαρσοβία «εξετάζει διάφορες εθνικές λύσεις σε αυτόν τον τομέα, έχοντας ωστόσο κατά νου ότι μόνο οι λύσεις της ΕΕ θα είναι πλήρως αποτελεσματικές».

Το ολλανδικό υπουργείο Οικονομίας τόνισε επίσης ότι είναι έτοιμο να αναλάβει δράση εάν το πράξουν και άλλοι, καθώς οι χρεώσεις τους θα εκτρέπουν τα δέματα σε άλλες χώρες. «Η Ολλανδία είναι θετική στην επιβολή εθνικού τέλους διακίνησης εάν το εισαγάγουν και άλλα κράτη μέλη», ανέφερε.

Πηγή: ot.gr