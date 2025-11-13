Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης (13/11) σε βιομηχανικό χώρο, στην περιοχή Δεμένικα, της Πάτρας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Στόχος να τεθούν υπό έλεγχο οι φλόγες ώστε να μη κινδυνεύσουν γειτονικές επιχειρήσεις.