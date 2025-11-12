Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε γειτονιά της Νίκαιας, όταν αυτοκίνητο που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο, τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκδηλώθηκε γύρω στις τέσσερις τα ξημερώματα και κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, που πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για χωροφύλακα στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού.

Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, η σύζυγος του ενημέρωσε τις Αρχές για την ύπαρξη αντικειμένου που έμοιαζε με χειροβομβίδα, χωρίς την περόνη, στην αυλή της πολυκατοικίας όπου διαμένουν.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο έχει αναλάβει τον έλεγχο, καθώς και ο στρατιωτικό κλιμάκιο για την εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού.

H περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευρυπίδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαπούτα.

Από τον εμπρησμό το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ τις έρευνες για την υπόθεση τις ανέλαβε το τοπικό τμήμα Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο η ενέργεια να συνδέεται με την επαγγελματική δραστηριότητα του σωφρονιστικού υπαλλήλου.